Gościem piątkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Porozmawiamy między innymi o czwartkowej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który postanowił wszcząć procedurę ponownego ułaskawienia skazanych za nadużycie władzy byłych szefów CBA: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Czy minister sprawiedliwości Adam Bodnar powinien pomóc prezydentowi jak najszybciej zwolnić z więzień obu polityków PiS?

Anna Maria Żukowska / RMF FM

Z Anną Marią Żukowską porozmawiamy też o programie Lewicy - czy formacja ta jest zadowolona z kształtu projektu tegorocznej ustawy budżetowej. Co z postulatami Lewicy dotyczącymi budowy tanich mieszkań na wynajem, skrócenia czasu pracy czy podniesienia płacy minimalnej?

Zapytamy również, kiedy w Sejmie ruszą prace nad dwoma projektami ustaw, które mają złagodzić prawo do przerywania ciąży. Obie propozycje Lewicy w tej sprawie na rozpatrzenie przez parlament czekają od 13 listopada zeszłego roku.

