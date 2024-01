Policjanci z Kłodzka zatrzymali 18-latka podejrzanego o znęcanie się nad bezdomnym mężczyzną. Wyzywał, poniżał, groził, bił i zmuszał go do określonego zachowania. Sprawca usłyszał już zarzuty i teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia.

18-latek został zatrzymany przez policję / Policja Policjanci zareagowali na film umieszczony w mediach społecznościowych oraz na sygnały od mieszkańców. Jesteśmy bardzo zbudowani tą sytuacją, że mieszkańcy naszego miasta, widząc w internecie film, na którym zarejestrowano to znęcanie się, zareagowali i poinformowali służby. Bardzo dziękujemy za te sygnały - powiedziała oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku podinsp. Wioletta Martuszewska.



Wyjaśniła, że funkcjonariusze szybko ustalili, że do zdarzenia doszło kilka tygodni temu na terenie województwa opolskiego, a sprawcą jest 18-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego.



Napastnik wyzywając słowami obelżywymi, bił swoją ofiarę po głowie i po twarzy. Dopuścił się również kierowania wobec bezradnego mężczyzny gróźb pozbawienia życia. Wszystko to telefonem komórkowym nagrywał 15-letni kolega agresora, który jest mieszkańcem województwa opolskiego - powiedziała policjantka.



Do zatrzymania 18-latka doszło we wtorek, a w środę podejrzany usłyszał zarzuty przestępstwa psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobą nieporadną. Grozi mu kara 8 lat więzienia.



Prokurator Rejonowy w Kłodzku wobec mężczyzny zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym.



Natomiast materiały dotyczące 15-latka, który nagrywał zdarzenie telefonem komórkowym, przesłane zostaną do sądu rodzinnego, który będzie decydował o dalszym losie małoletniego i konsekwencjach, jakie poniesie - powiedziała podinsp. Wioletta Martuszewska.