​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM w poniedziałek będzie wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł Andrzej Szejna.

Andrzej Szejna / Piotr Szydłowski / RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak w koalicji, która za kilka tygodni przejmie władzę w kraju, urządziła się Lewica. Co Lewica załatwi z tego, co obiecała swoim wyborcom? Na jakie kompromisy musiała już pójść i na jakiej jeszcze jest gotowa, by współrządzić Polską? Czy jest zadowolona z podziału stanowisk w rządzie, który, jak mówią politycy, Donald Tusk już ułożył?

