Kardynał Krajewski, który jest prefektem Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia, w rozmowie z Vatican News podkreślił, że w czasie swego pontyfikatu Franciszek uczy nieodwracania oczu od ubogich i zachęca do kreatywności w niesieniu pomocy. Jak zaznaczył, w rejonie placu Świętego Piotra powstały: przychodnia, łaźnia, punkt fryzjerski dla ubogich, noclegownia.

Dodał, że przed Dniem Ubogich wydłużono godziny opieki medycznej dla potrzebujących.

Kardynał Krajewski poinformował, że przychodnia dla ubogich codziennie przyjmuje około 70 bezdomnych.

Zaznaczył także, że papież zachęca do tego, by każda parafia, wspólnota zakonna, ale także wierni zaprosili do siebie bezdomnych.

My, Polacy znamy tę tradycję, bo przecież w Wigilię zawsze zostawiamy puste miejsce dla kogoś, kto mógłby przyjść. W ten dzień Ojciec Święty, nie znając tej polskiej tradycji, zaprasza właśnie w podobny sposób, by każdy z nas po Eucharystii zaprosił tego dnia do swego domu, do wspólnego stołu, choćby jedną osobę potrzebującą - dodał papieski jałmużnik.