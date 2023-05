Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie. Porozmawiamy między innymi o tym, w jakim stanie zdrowia jest białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka. Ile prawdy może być w spekulacjach medialnych o możliwym zawale lub nawet próbie otrucia go w Moskwie?

Aleś Zarembiuk / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Zapytamy ponadto o możliwe scenariusze na przyszłość w Mińsku. Kto mógłby zastąpić Łukaszenkę? Czy jego ewentualna śmierć otworzyłaby Białorusi drogę do demokratycznych przemian?

Z Alesiem Zarembiukiem porozmawiamy też o ostatnich incydentach - grudniowym, kiedy to w lesie pod Bydgoszczą spadł rosyjski pocisk wystrzelony prawdopodobnie z terenu Białorusi oraz tym sprzed kilku dni, gdy nad naszym krajem zauważono balon obserwacyjny, który również miał przylecieć zza północno-wschodniej granicy. Czy to prowokacje, za którymi stoi Kreml?

