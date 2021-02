Dzisiaj mamy 12 142 nowe przypadki zakażenia koronawirsuem - ujawnił w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. "Patrząc na tydzień wstecz oznacza to przyrost o ok. 3 tys. - czyli 1/3 więcej" - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

Prognozy pokazują, że szczyt 3. fali ma być na poziomie 10-12 tys. - chodzi o średnią tygodniową. W tej chwili jest na poziomie ok. 8 tys. Oznacza to, że dzienne liczby zakażeń mogą być na poziomie 15-16 tys. - podkreślił szef resortu zdrowia. Jak zauważył, według prognoz szczyt zachorowań będziemy mieć pod koniec marca. Nie będę ukrywał, że jeżeli będziemy mieli kontynuację trendu wzrostowego, to będziemy musieli rozważać scenariusz, by Wielkanoc spędzić w domu - przyznał Adam Niedzielski.

Regionalizacja (obostrzeń - przyp. red.) nie przyszła za późno, dlatego że mamy taką politykę, że chcemy jak najbardziej luzować - tam gdzie to jest możliwe - tak Niedzielski tłumaczył, dlaczego dopiero wczoraj ogłoszono zaostrzenie obostrzeń dla woj. warmińsko-mazurskiego. Regionalizacja województwami jest łatwa, bo granice są dosyć dobrze rozpoznawalne - odpowiadał gość Roberta Mazurka na pytanie, dlaczego obostrzeniami objęto całe województwo, choć są w nim powiaty, w których liczba zakażeń jest niewielka.

Być może rzeczywiście wcześniej trzeba było to wprowadzić - przyznał Adam Niedzielski dopytywany, dlaczego dopiero teraz wprowadzono zakaz zakrywania ust i nosa samą przyłbicą.

Minister zdrowia przebywa teraz na kwarantannie, ponieważ miał kontakt z Michałem Dworczykiem, który jest zarażony koronawirusem. Muszę sobie codziennie robić zdjęcie i przesyłać do systemu. Raczej nie ma ryzyka, że się zakaziłem, miałem kontakt z ministrem Dworczykiem 7 dni temu - zapewnił Niedzielski. Jak dodał, dziś po południu zrobi sobie test i liczy na to, że inspektor sanitarny zwolni go z kwarantanny. Na pytanie, dlaczego ministrowie się nie zaszczepili, Niedzielski odpowiedział: "Przyjęliśmy podejście, że czekamy na swoją kolej".

