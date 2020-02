Adrian Zandberg: Olga Tokarczuk powinna zapłacić podatek od Nobla

"Czekam z utęsknieniem, jak ruszy kampania wyborcza, bo dopiero wtedy zacznie być ciekawie. O godz. 14 zostanie przedstawiony skład sztabu Roberta Biedronia" - zapowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg. "SLD to była partia o zróżnicowanej historii, miała swoje dni chwały - jak wtedy, kiedy wprowadziła Polskę do UE, miała też rzeczy, których po latach jej członkowie się wstydzili" - tak lider Partii Razem mówił o wczorajszej zmianie statutu SLD. "Nigdy nie ukrywałem tego, że moja ocena rządu Leszka Millera była oceną krytyczną. To, że koalicja mogła powstać, że udało się zbudować listę Lewicy, jest wynikiem tego, że ci, którzy w tym momencie kierują SLD, potrafili krytycznie spojrzeć na własną przeszłość" - podkreślał gość Roberta Mazurka. Na pytanie, czy Olga Tokarczuk powinna zapłacić podatek od Nobla, Zanberg stwierdził, że odpowiedź jest prosta: "tak". "Rozsądniejsze byłoby to, żeby wszyscy w systemie podatkowym byli traktowani równo" - uzasadnił.

Robert Mazurek: Sąd zmienił statut SLD, poinformował o tym Włodzimierz Czarzasty, teraz może powstać nowa Lewica i to oznacza de facto koniec.

Adrian Zandberg: Nic nowego. Informacja o tym, że Sojusz i Wiosna będą się łączyć i tworzyć wspólną formację, nie jest tajemnicą.

Nie żal panu SLD? Taka piękna historia. Kawał historii.

Wszystko się zmienia.

Jak pan będzie wspominał tę partię?

Ja myślę sobie, że to była partia o zróżnicowanej historii. Miała w tej historii swoje dni chwały jak wtedy, gdy wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, miała też rzeczy, których jej członkowie potem przez lata się wstydzili.

Kilka lat temu w 2015 roku mówił pan: "Nie mieliśmy wielkiego pożytku z postkomunistycznego kadłubka, którym było SLD". Rok później mówił pan w "Dzienniku Bałtyckim", że "przez lata pod słowem Lewica funkcjonowała partia skorumpowanych aparatczyków wdzięcząca się do biznesu i mająca w nosie pracowników". Podobnych cytatów z pana mam mnóstwo. Teraz, rozumiem, pan się do tych "aparatczyków wdzięczących się do biznesu" przyłączył i nie wypada już mówić o nim źle?

Wie pan, ja nigdy nie ukrywałem tego, że moja ocena rządu Leszka Millera była oceną krytyczną. I to, że koalicja mogła powstać, że udało się zbudować lewicową listę, jest wynikiem jednej, bardzo prostej rzeczy - tego że ci, którzy w tym momencie kierują Sojuszem Lewicy Demokratycznej, potrafili krytycznie spojrzeć na własną przeszłość.

Nie, to jest wynikiem tego, że Grzegorz Schetyna nie wziął SLD na pokład...

Wie pan, jest wynikiem kilku rzeczy, ale bez tej zmiany, bez tego spojrzenia krytycznego nie byłoby możliwe pójście do przodu, nie byłoby zbudowania listy, która poszła do tych wyborów z programem lewicowym, co...

Adrian Zandberg gryzie się proszę państwa we własny język, to piękny widok. Ale porozmawiajmy teraz o czymś, co się stanie dopiero, bo dzisiaj marszałek Sejmu Elżbieta Witek, ma ogłosić termin wyborów prezydenckich, to też nie będzie niespodzianka, bo zapewne te wybory będą jakoś za 4 miesiące, 10 maja mniej więcej. Czy panu nie żal, że to nie pan kandyduje?

Dlaczego miałbym mieć żal? Panie redaktorze, ja czekam z utęsknieniem na to, aż zostanie ogłoszony początek kampanii wyborczej. Jak ta kampania wyborcza ruszy, bo wtedy dopiero zacznie być ciekawie. Tak naprawdę podejrzewam, że ma pan to samo odczucie, że było coś przedziwnego w tym, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła początek swojej kampanii wyborczej, po czym minął miesiąc, minęły 2 miesiące, minęły 3 miesiące i nic się nie stało.

Pan zatęsknił za tym, co ma panu do powiedzenia Małgorzata Kidawa-Błońska?

Ja bardzo chętnie usłyszę w tej kampanii, jakie ma poglądy pani marszałek na różne istotne kwestie, o których dotąd nie mówiła.

Pan będzie działał w sztabie Roberta Biedronia, tak?

Będziemy wspierali Roberta Biedronia, wszystkie trzy partie...

Ale czy pan będzie w sztabie?

Panie redaktorze, dzisiaj o godzinie 14 w Łodzi zostanie przedstawiony skład sztabu...

Nie wytrzymam do 14.

Byłoby z mojej stronie nierozsądne, gdybym...

No w Łodzi, dlatego że Hanna Gil-Piątek nie będzie musiała daleko jeździć.

Wkrótce pełen zapis rozmowy.