"Pierwsza rzecz z brzegu to ochrona nieba. Wiadomo, że nie tylko my mamy ten problem, są też inne kraje europejskie, z którymi też dobrze by się było dogadać na wspólne inwestycje w tym zakresie" – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, poseł Lewicy i lider partii Razem, pytany o to, co zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Polski. Jak dodawał, Rosja utknęła na Ukrainie i to Polsce daje horyzont czasu, żeby się zabezpieczyć się przed ewentualnym atakiem.

Adrian Zandberg / Michał Dukaczewski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zandberg o zwiększeniu bezpieczeństwa Polski: Potrzebna jest ochrona nieba

"Natomiast myślę, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie kraju, to trzeba myśleć w perspektywie dekady, bo to jest ta perspektywa zmiany świata, która następuje. To nie jest tylko kwestia Rosji. To także kwestia konkurencji między USA a Chinami. To jest kwestia wielu nowych zagrożeń" - mówił.

"Teraz widzimy część z nich na Bałtyku, w ostatnich dniach. To, co się dzieje wokół rurociągów, te zagrożenia, także jeżeli chodzi o Baltic Pipe. To jest pytanie, do jakiego stopnia nasze służby są przygotowane, żeby ochronić żywotne, ekonomiczne interesy Polski" - podkreślał gość Tomasza Terlikowskiego.

Dodawał, że potrzebna jest współpraca. "Nie przekonanie, że sami damy radę, tylko w ramach regionu, który bardzo dobrze rozumie te wyzwania zmieniającego się świata. Bo to widać chyba bardzo jasno po deklaracjach socjaldemokratycznych rządów, czy polityków z różnych stron sceny politycznej w krajach skandynawskich, żeby w tym bałtyckim obszarze szukać wspólnych rozwiązań. Nie tylko rozwiązań ekonomicznych, ale także rozwiązań jeżeli chodzi o bezpieczeństwo" - zaznaczał.

Mamy wiele lat zaniedbań jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo"

Według niego ważne jest, żeby zadbać też o cyberbezpieczeństwo. "Mamy wiele lat zaniedbań jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. I to będzie - moim zdaniem - w najbliższym roku istotny problem. Dzisiaj wszyscy widzimy te dosyć przerażające obrazy, (...) jak atak rakietowy rosyjski na kluczowe punkty infrastrukturalne zmienił życie mieszkańców ukraińskich miast. Trzeba też sobie powiedzieć otwarcie, że do podobnych efektów, jeżeli chodzi o blackouty, jeżeli chodzi o wyłączenie systemu energetycznego, może dojść cyberatakiem. Do tego często nie jest potrzebne wysłanie nawet jednej rakiety. My jesteśmy ciągle o kilka lat do tyłu jeżeli chodzi o budowę instytucji cyberbezpieczeństwa. Myślę, że tutaj włożenie istotnych pieniędzy może zmienić dość szybko dość wiele" - mówił Zandberg.

Tomasz Terlikowski pytał też swojego gościa o to, czy będziemy mieli problemy z blackoutami w Europie.

"To będzie w dużym stopniu zależało od tego, czy będziemy się jako Europa trzymać razem. Nasze systemy energetyczne są połączone. To, co może uderzyć w konkretne kraje i położyć wszystkich, jak domino, to egoizm. Egoizm pojedynczych krajów, które będą przedkładały swoje doraźne interesy nad stabilność całej europejskiej sieci energetycznej" - podkreślał.

"Mówię o tym, ponieważ widzę w ostatnich tygodniach falę takiego egoistycznego myślenia, która bardzo mnie niepokoi. Mówię tu np. o decyzji rządu Republiki Federalnej o tym, żeby pójść ze swoim własnym programem ochronnym, jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi o gospodarkę. To jest decyzja, która została - i słusznie - oprotestowana przez wiele krajów europejskich. Myślę, że dzisiaj nie można pójść ścieżką egoizmu, w której ci, którzy mają, się uratują, kosztem tych, którzy nie mają. Bo sieć energetyczna jest jedna, więc jeśli ona padnie w krajach, które są słabsze, to nie jest tak, że to będzie bezkosztowe dla reszty" - dodawał.

Czy NATO powinno rozmieścić na terenie polski instalacje z bronią atomową? "Myślę, że jest (to) jasne raczej dla wszystkich, że to się nie wydarzy" - zaznaczał gość Tomasza Terlikowskiego.