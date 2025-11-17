„Jeżeli przegrywamy z rosyjskimi dywersantami, to znaczy, że mamy bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe” – tak potwierdzenie sabotażu na linii kolejowej Warszawa–Lublin skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg. „Musimy poważnie porozmawiać o ochronie kontrwywiadowczej transportów wojskowych, linii kolejowych, (…) kluczowych zakładów przemysłowych w Polsce” – zaznaczył. Wskazał, że Partia Razem wystąpi do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Wideo youtube

Myślę, że to jest dokładnie ten moment, w którym powinniśmy spotkać się na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i porozmawiać za zamkniętymi drzwiami o tym, co zrobić, żeby ochrona kontrwywiadowcza była w Polsce bardziej szczelna. Z taką propozycją Partia Razem wystąpi do prezydenta Karola Nawrockiego, żeby takie posiedzenie RBN odbyło się jak najszybciej - zaznaczył. Dodał, że partia wystąpi do prezydenta w tej sprawie jutro.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.

Subskrybuj nasz kanał

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video