"Za wcześnie, by mówić, co bezpośrednio wydarzy się ze wskaźnikiem PKB Polski - jak bardzo się skurczy lub nie nasz wzrost gospodarczy. Natomiast wojna równa się inflacji" - mówił Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego w debacie RMF FM nt. gospodarczych skutków inwazji Rosji na Ukrainę. Prezes ZUS-u Gertruda Uścińska, pytana o to, czy rynek pracy jest gotów na falę uchodźców z Ukrainy, stwierdziła, że zapotrzebowanie w szeroko rozumianym sektorze usług jest duże.

