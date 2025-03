"Prokurator Ewa Wrzosek stawała w obronie praworządności w Polsce. Należy do ludzi z najtwardszym kręgosłupem moralnym. Jej zaangażowanie było zaangażowaniem publicznym, a nie politycznym" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Wawrykiewicz, europoseł KO, komentujący zamieszanie wokół tzw. sprawy "dwóch wież".

Tematem rozmowy miały być kwestie sądownictwa w Polsce, ale europosła nie można było nie zapytać o wydarzenia z ostatniej chwili. B iały Dom poinformował, że osiągnięto porozumienie w sprawie żeglugi transportowej na Morzu Czarnym.

Kreml postawił jednak warunek: USA mają dopuścić Rosję do rynku rolnego, co może być przyczynkiem do złagodzenia sankcji. Czy UE powinna iść w podobnym kierunku i złagodzić restrykcje wobec Moskwy?

Jak na razie 16. pakiet (sankcji) działa i nic nie wskazuje na to, by miał zostać złagodzony. Myślę, że teraz nastąpią rozmowy USA-UE. Na razie nie znamy szczegółów - mówił europoseł.

Wawrykiewicz uważa, że brak włączenia UE do rozmów pokojowych nie świadczy o słabości politycznej Wspólnoty. O sankcjach decyduje sama UE. Bez zgody Wspólnoty nic się nie wydarzy. Stany Zjednoczone i Rosja nie są w stanie narzucić polityki Unii Europejskiej - komentuje.

Prokurator Ewa Wrzosek i sprawa "dwóch wież"

Sprawa śmierci Barbary Skrzypek, długoletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, wywołała burzę wśród polityków PiS, którzy zasugerowali, że do tragedii przyczyniły się działania aparatu państwa. Padły też mocne oskarżenia pod adresem prokurator Ewy Wrzosek - prokurator prowadziła przesłuchanie Skrzypek w sprawie spółki Srebrna. Kilka dni po przesłuchaniu doradczyni Kaczyńskiego zmarła na rozległy zawał serca.

