"Pula dochodu to 135 tys. zł. W ramach tej puli obywatele mogą sięgnąć po różny poziom dofinansowania: 40, 70 i 100 proc. 100 proc. jest dla osób o największym stopniu wykluczenia pod kątem efektywności energetycznej. Pozyskaliśmy na ten cel dodatkowe 10 mld zł, co zabezpiecza nam budżet do dwóch lat" - tak minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska skomentowała we wtorek na antenie RMF FM zarzuty, że nowe zasady programu "Czyste Powietrze" 2025 wykluczają część potencjalnych beneficjentów.

/ Marek BAZAK/East News / East News

Hennig-Kloska w RMF FM o "Czystym Powietrzu" 2025: Pula dochodu to 135 tys. zł

O to, czy nowe zasady programu "Czyste Powietrze" nie wykluczają dużej części potencjalnych beneficjentów, pytał we wtorek w Porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski swojego gościa, Paulinę Hennig-Kloskę , minister klimatu i środowiska z Polski 2050.

Gospodarz rozmowy powiedział, że aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego informują, że nowe zasady dotacji do zamiany kopciuchów "odcinają" od programu setki tysięcy najuboższych gospodarstw domowych, m.in. dlatego, że próg dochodowy jest za wysoki.

Nie zgadzam się z tym. Pula dochodu to 135 tys. zł. W ramach tej puli obywatele mogą sięgnąć po różny poziom dofinansowania: 40, 70 i 100 procent. 100 procent do tego jest dla osób o największym stopniu wykluczenia pod kątem efektywności energetycznej. Pozyskaliśmy na ten cel dodatkowe 10 mld zł, co zabezpiecza nam budżet do dwóch lat - powiedziała Hennig-Kloska.

W ubiegłym roku przyjęliśmy i kończymy rozpatrywanie 270 tys. wniosków z "Czystego Powietrza". Zastaliśmy po naszych poprzednikach szafy pełne wniosków, bo nie było pieniędzy, kasa był pusta. Dzisiaj mamy pełną kasę, szafa jest pusta, a wnioski rozpatrywane - poinformowała minister.

Zaznaczyła, że grupa najuboższych, najbardziej wykluczonych energetycznie, jest objęta 100-proc. dofinansowaniem.

Dotychczas było to 90 proc., teraz jest 100 proc. Z kolei najbogatsi obywatele, klasa średnia i wyższa, mogą korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, bo przypominam, że ci, którzy płacą podatki, mogą odliczyć sobie do 53 tys. zł. na osobę, czyli 106 na rodzinę - w ramach tej ulgi - od wszelkich remontów związanych z efektywnością energetyczną - mówiła Paulina Hennig-Kloska w Porannej Rozmowie w RMF FM.

"Czyste Powietrze" 2025. Warunki i szczegóły

Nabór wniosków do programu "Czyste Powietrze" - w nowej odsłonie - ruszy już 31 marca.

Program skierowany jest do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Minimalny okres tej własności musi wynosić 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji spadkowych.

Na jeden budynek lub lokal mieszkalny można dostać jedno dofinansowanie, a beneficjentem można być tylko raz.

Dotacja jest wypłacana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w całości lub w maksymalnie trzech częściach. Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31.12.2020 r. Dopuszcza się pozostawienie kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne, ale pod warunkiem, że spełniają wymagania ekoprojektu oraz docelowe wymogi uchwał antysmogowych obowiązujących na danym terenie oraz nie są głównym źródłem ogrzewania.

Jaki trzeba mieć dochód, aby otrzymać dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze"?

Program zakłada trzy poziomy dofinansowania według progów dochodowych.

Do 100 proc. kosztów kwalifikowanych netto obowiązuje przy średnim miesięcznym dochodzie do 1 300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1 800 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym, oraz dla tych, którzy mają ustalone prawo do jednej z czterech form zasiłku określonych w programie (tj. zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego). Roczny przychód z tytułu prowadzenia przez wnioskodawcę lub małżonka wnioskodawcy działalności gospodarczej może wynosić maksymalnie dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie w najwyższym progu przewidziano tylko dla ubogich energetycznie, czyli dla właścicieli budynków lub lokali, w których zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/m2 rocznie.

Dofinansowanie do 70 proc. kosztów kwalifikowanych netto obowiązuje przy miesięcznym dochodzie do 2 250 zł na osobę lub 3 150 zł w gospodarstwach jednoosobowych. Roczny przychód z tytułu prowadzenia przez wnioskodawcę lub małżonka wnioskodawcy działalności gospodarczej może wynosić maksymalnie czterdziestokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poziom podstawowy to z kolei szansa na dotację do 40 proc. kosztów kwalifikowanych netto. Jest dla tych, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł.