Cyfrowa rewolucja dla kierowców w Unii Europejskiej staje się faktem! Do 2030 roku tradycyjne plastikowe prawo jazdy odejdzie w przeszłość, a jego miejsce zajmie nowoczesna wersja elektroniczna. Polska prezydencja oraz Parlament Europejski osiągnęły przełomowe porozumienie, które nie tylko usprawni system wydawania dokumentów, ale również poprawi bezpieczeństwo na drogach. Co dokładnie oznaczają te zmiany dla milionów kierowców? Oto wszystko, co musisz wiedzieć!

zdjęcie / Shutterstock E-prawo jazdy - cyfrowa rewolucja dla kierowców Nowe przepisy oznaczają kolejny krok w kierunku cyfryzacji codziennego życia obywateli UE. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że zmiany te uczynią system wydawania prawa jazdy bardziej nowoczesnym i dostosowanym do cyfrowej rzeczywistości. "Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy są doskonałym przykładem tego, jak szeroko rozpowszechniona jest digitalizacja w życiu Europejczyków" - powiedział Klimczak, cytowany w komunikacie Rady UE. Nowe prawo jazdy - co warto wiedzieć? E-prawo jazdy do 2030 roku - dokument będzie dostępny w wersji cyfrowej i uznawany we wszystkich państwach UE.

Możliwość wyboru - kierowcy będą mogli zdecydować, czy chcą korzystać z elektronicznego prawa jazdy, czy pozostać przy fizycznej wersji dokumentu.

Dłuższa ważność - nowe prawo jazdy będzie wydawane na 15 lat, co oznacza wydłużenie dotychczasowego okresu obowiązywania.

Okres próbny dla nowych kierowców - przez pierwsze dwa lata po uzyskaniu uprawnień będą obowiązywać surowsze przepisy i sankcje za prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Co dalej? Kiedy wejdą w życie nowe przepisy? Porozumienie między prezydencją a Parlamentem Europejskim oznacza zakończenie jednego z ostatnich etapów legislacyjnych. Teraz uzgodniony tekst musi zostać zaakceptowany przez kraje członkowskie oraz Parlament Europejski. Po ostatecznym zatwierdzeniu, nowe prawo jazdy stanie się rzeczywistością dla milionów kierowców w całej UE. Zmiany te mają na celu nie tylko zwiększenie wygody kierowców, ale również poprawę bezpieczeństwa na drogach i dostosowanie przepisów do współczesnych standardów cyfrowych.

