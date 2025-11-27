Czy walka frakcji w Prawie i Sprawiedliwości to walka o przyszłe przywództwo w partii? Czy Mateusz Morawiecki powinien być w radzie programowej PiS? Czy wciąż jest kandydatem na premiera? Kto komu odbiera elektorat na prawicy? Czy Konfederacja i partia Grzegorza Brauna to kandydaci na koalicjantów? Między innymi o to Marek Tejchman zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM swojego gościa, Marcina Ociepę - posła Prawa i Sprawiedliwości, prezesa stowarzyszenia Od Nowa.

Marcin Ociepa / Marcin Suchmiel / RMF FM

Z Marcinem Ociepą porozmawiamy też o tym, czy wyjazd Zbigniewa Ziobry na Węgry nie jest dla Prawa i Sprawiedliwości obciążeniem. A może jest dla niego samego?

Byłego wiceministra obrony narodowej zapytamy też o program "Orka" i nowe okręty podwodne. Czy Szwedzi dostarczą je do 2030 r.? A może ten termin jest nierealny? Zapytamy też o plan pokojowy dla Ukrainy i Rosji, a także o to, czy rzeczywiście realne jest usunięcie rosyjskiej ambasady z sąsiedztwa Ministerstwa Obrony Narodowej.

