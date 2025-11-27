Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o obcięciu nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 r. do 30 proc. należnych świadczeń. Spowodowane jest to złą sytuacją spółki. Po pierwszym półroczu JSW miała ponad 2 mld zł straty netto i notowała spory spadek przychodów w porównaniu do poprzedniego roku.

W związku z wdrażanym procesem restrukturyzacji JSW, zarząd podjął decyzję "o częściowej realizacji wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika oraz ekwiwalentu barbórkowego za 2025 r.".

Spółka zapowiedziała w czwartkowym komunikacie, że wypłata zostanie zrealizowana 3 grudnia 2025 r. wszystkim uprawnionym pracownikom "w wysokości 30 proc. należnych świadczeń, dla każdego pracownika wyliczonych indywidualnie".

JSW podała, że kwota brutto nagrody wraz z ekwiwalentem do wypłaty na 3 grudnia 2025 r. wyniesie około 100,79 mln zł. Wraz z szacunkowymi narzutami pracodawcy, koszt powyższej nagrody wraz z ekwiwalentem wyniesie około 127,31 mln zł.

Kiedy reszta pieniędzy? Jak będzie lepiej

"Pozostała kwota naliczonych świadczeń zrealizowana zostanie niezwłocznie po uzyskaniu przez spółkę wystarczających środków finansowych zapewniających jej stabilizację bieżącej płynności" - zapowiedział zarząd JSW.

O wypłatę tegorocznej Barbórki p.o. prezesa JSW Bogusław Oleksy był pytany podczas środowej konferencji wynikowej spółki. Odwołał się wówczas do bieżących badań płynności spółki.

Biorąc pod uwagę, że mamy ujemne przepływy gotówkowe i gdyby nie FIZ (fundusz stabilizacyjny - przyp. red.), już dawno byłby to fundamentalny problem. Na tę chwilę decyzja o wypłacie jest obarczona wysokim ryzykiem - stwierdził w środę Oleksy.

Przyznał również tego dnia, że spółce kończą się środki FIZ. Właściwie jesteśmy na etapie końcowych płatności z FIZ, co stanowi mocną przesłankę do rozpoczętego dwa miesiące temu procesu restrukturyzacji spółki. Bez konkretnych, zdecydowanych działań spółka w najbliższym okresie będzie miała problemy płynnościowe - ocenił p.o. prezesa.

Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów netto FIZ JSW wynosiła 5,7 mld zł, a ostatnio było to 100 mln zł.

Trudne rozmowy ws. gwarancji zatrudnienia w JSW

Prezes podkreślił w środę, że zarząd pracuje przede wszystkim nad porozumieniem ze stroną społeczną. Dotąd udało się znieść gwarancje zatrudnienia wobec kilku kategorii pracowników, przede wszystkim administracji. Z blisko 20-tysięcznej załogi JSW, gwarancji nie ma obecnie blisko 4 tys. osób; natomiast liczba miejsc pracy możliwych do restrukturyzacji szacowana jest na ok. 1 tys.

Pod kątem procedowanej obecnie w Sejmie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego JSW zakłada wstępnie skierowanie ponad 3 tys. osób na urlopy górnicze i wypłatę jednorazowych odpraw pieniężnych (JOP) 700 osobom.

W przeprowadzonej w JSW ankiecie chęć skorzystania z urlopów zgłosiło ponad 6 tys. osób (przy ponad 3,1 tys. zweryfikowanych jako uprawnione), a z JOP-ów - blisko 700 osób.

To, co w tej chwili jest przedmiotem rozmów, to ograniczenie Barbórki, wstrzymanie wypłat tzw. czternastki i wypracowanie innego sposobu obliczenia chorobowego, ponieważ to, z czym mamy do czynienia w spółce, to jest świadczenie o ponad 20 proc. wyższe, niż wynikające z Kodeksu pracy - zasygnalizował prezes.

Ocenił, że te negocjacje są "szalenie trudne", ponieważ oczekiwania zarządu co do obniżenia kosztów pracy są "wysokie".

Jaka jest kondycja JSW?

We wtorek JSW podała, że jej strata netto sięgnęła po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł.

Po pierwszym półroczu br. JSW miała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu rok wcześniej (do 4,715 mld zł).

Największy negatywny wpływ na wyniki ma otoczenie rynkowe: pogłębiające się spadki cen węgla koksowego i koksu.