"Jeżeli chcemy wygrywać wybory, musimy w sprawach fundamentalnych być wyraziści" – w ten sposób w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski odniósł się do wypowiedzi Donalda Tuska. Szef PO zapowiedział, że politycy, którzy nie popierają planów liberalizacji ustawy aborcyjnej, nie powinni startować w wyborach z list PO.

Trzaskowski: Jeżeli chcemy wygrywać wybory, musimy w sprawach fundamentalnych być wyraziści

"Myślę, że przy tym średniowiecznym wyroku pseudo Trybunału Konstytucyjnego, który wprowadził prawo - powiedzmy sobie - bardziej restrykcyjne niż w krajach, które nie mają nic wspólnego z demokracją, niektórzy dojrzewają do tego, że rzeczywistość w Polsce się zmienia i ja się z tego cieszę, dlatego że - w moim poczuciu - decyzja powinna należeć do kobiety" - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

"Mówimy o zmianie prawa, mówimy o tym, że będziemy szukali większości do tego, żeby to prawo zmienić" - dodawał.

Czy to oznacza, że "partyjni konserwatyści": Joanna Fabisiak i Bogusław Sonik nie powinni już startować z list PO do parlamentu?

"To zapowiedział Donald Tusk, jasno mówiąc o tym, że jeżeli ktoś nie popiera stanowiska PO w sprawie aborcji, nie może być pewny miejsca na listach. Nie powinien startować" - mówił Trzaskowski.

A do Senatu lub europarlamentu?

"Myślę, że ta dyskusja się dopiero rozpocznie. Wiadomo, jaka jest decyzja zarządu (partii - przyp. red.) sprzed ponad roku, zanim jeszcze Donald Tusk wrócił do polskiej polityki i słyszeliśmy wszystko to, co Donald Tusk powiedział na Campusie Polska Przyszłości. Natomiast teraz szczegółowa rozmowa przed nami. Ja zawsze mówię jedno - że każdy z nas, w momencie, kiedy oddaje głos, nie musi oddawać głosu na osobę, która jest np. pierwsza na liście danej partii, tylko może poszukać sobie osoby, która odpowiada mu poglądami w różnych kwestiach, nie tylko tych, dotyczących aborcji" - podkreślał.

"Ja się nie dziwię Donaldowi Tuskowi, dlatego, że zbyt często w tych sprawach fundamentalnych, PO nie miała jednolitego stanowiska i ja się cieszę też, że taka narracja, że tu nie chodzi o kwestie światopoglądowe, tylko tu chodzi o uznanie spraw kobiet, że tutaj chodzi o kwestie nowoczesnego państwa, zostały uznane i są w tej chwili powszechne w PO" - zaznaczał.

Tomasz Terlikowski zauważył, że dwa lata temu Trzaskowski podkreślał, że w Platformie Obywatelskiej jest dopuszczalna różnica zdań. Co się zatem zmieniło?

"Sporo się przez ten czas - po pierwsze - wydarzyło. Po drugie, wydaje mi się, że wyrazistość poglądów to jest coś, czego wszyscy szukamy w Platformie Obywatelskiej. Dwa lata próbowaliśmy przekonać koleżanki i kolegów do tego, żeby w ogóle zgodzili się z tym, że ta dyskusja w PO jest potrzebna, natomiast w ogóle jako partia - nie mówię akurat o swoich poglądach - w tej kwestii ewoluujemy. Zresztą w paru innych też" - podkreślał.

Rafał Trzaskowski mówił też o związkach partnerskich.

"Związki partnerskie to jest absolutny fundament i one powinny znaleźć się w programie PO" - zaznaczał. Podkreślał jednak, że osoby, które nie popierają związków partnerskich, nie powinny być wyrzucone z listy.

"Bardzo wiele konserwatywnych partii - choćby w UE i nie tylko - wprowadzały związki jednopłciowe i myślę, że młode pokolenie doczeka się bardzo szybko rozwiązań takich, które będą wprowadzały pełną wolność" - zaznaczył.