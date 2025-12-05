PKP Intercity jeszcze w tym roku uruchomi 17 nowych połączeń międzynarodowych. Nowy rozkład jazdy przewoźnik uruchomi w niedzielę, 14 grudnia. Nowością będzie m.in. połączenie z Przemyśla do Lipska w Niemczech.
PKP Intercity o podjętej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Zgodnie z treścią opublikowanego komunikatu w nowym rozkładzie znajdzie się więcej kursów do Niemiec. Pociągi z Warszawy do Berlina będą odjeżdżać co dwie godziny. Uruchomiony ma zostać także nowy pociąg Przemyśl - Lipsk, który pojedzie przez Kraków.