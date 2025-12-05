PKP Intercity jeszcze w tym roku uruchomi 17 nowych połączeń międzynarodowych. Nowy rozkład jazdy przewoźnik uruchomi w niedzielę, 14 grudnia. Nowością będzie m.in. połączenie z Przemyśla do Lipska w Niemczech.

Komunikat PKP Intercity. Więcej połączeń do Niemiec

PKP Intercity o podjętej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Zgodnie z treścią opublikowanego komunikatu w nowym rozkładzie znajdzie się więcej kursów do Niemiec. Pociągi z Warszawy do Berlina będą odjeżdżać co dwie godziny. Uruchomiony ma zostać także nowy pociąg Przemyśl - Lipsk, który pojedzie przez Kraków.

We wpisie zamieszczonym w serwisie X przewoźnik przekazał, że 14 grudnia rusza 17 nowych połączeń międzynarodowych. 

Z Krakowa do Pragi pociągiem. PKP podało datę

Ponadto uruchomione będą dodatkowe połączenia do Wiednia, Wilna i Charkowa. Intercity zaznaczyło, że od czerwca przyszłego roku wystartuje też codzienne połączenie z Krakowa do Pragi. Spółka podkreśliła, że łącznie w nowym rozkładzie będzie 57 połączeń międzynarodowych - pociągi pojadą również, jak do tej pory, na Słowację oraz Węgry.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity w 2024 roku przewiozły 78,5 mln pasażerów. 

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

