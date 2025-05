Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Radosław Nielek, dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Szef NASK odpowie nam na pytanie, czy kampania reklamowa promująca Rafała Trzaskowskiego była nielegalnie finansowana.

Jak duża jest skala ingerencji rosyjskich służb w wybory prezydenckie w Polsce? Jak bronić się przed cyberprzestępcami? Czy koncern Meta umożliwia obchodzenie prawa w Polsce? W jaki sposób możemy chronić się przed masową dezinformacją? Jak bronić się przed "złośliwymi SMS-ami"? Między innymi te pytania usłyszy Radosław Nielek.

