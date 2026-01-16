Umowę na realizację pierwszego fragmentu Zachodniej Obwodnicy Szczecina podpisano w piątek. Chodzi o odcinek drogi ekspresowej S6 Kołbaskowo-Dołuje. Nowa trasa ma odciążyć ruch na istniejących drogach A6 i S3, a jej oddanie do użytku planowane jest na 2029 rok.

Rusza budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina (Zdjęcie ilustracyjne) / Piotr Molecki / East News

Podpisano umowę na budowę pierwszego, 13-kilometrowego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina (S6 Kołbaskowo-Dołuje), której całość ma kosztować 8,3 mld zł i zostać oddana do użytku w 2029 roku.

Inwestycja obejmuje blisko 50 km nowej trasy, w tym najdłuższy w Polsce, 5-kilometrowy tunel pod Odrą, a prace budowlane ruszą już na początku lutego.

Nowa obwodnica ma odciążyć ruch na istniejących drogach, poprawić komunikację w regionie i otworzyć nowe tereny inwestycyjne na zachód od Szczecina.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, Zachodnia Obwodnica Szczecina to największa inwestycja infrastrukturalna w powojennej historii miasta i regionu. Rząd przeznaczył na jej realizację 8,3 mld zł.

Podpisana w piątek umowa dotyczy budowy pierwszego z trzech, ponad 13-kilometrowego odcinka od Kołbaskowa do węzła Dołuje. Wykonawcą prac będzie firma PORR, a pierwsze roboty mają ruszyć już na początku lutego. Wartość tej części inwestycji to niemal miliard złotych. Na terenie budowy wkopano kapsułę czasu z mapą inwestycji.

Rekordowy tunel po ukończeniu inwestycji

Cała Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie liczyć blisko 50 km, z czego 5 km stanowić będzie najdłuższy w Polsce dwunawowy tunel pod Odrą w rejonie Polic. Budowa podzielona jest na trzy etapy: Kołbaskowo-Dołuje (13,6 km), Dołuje-Police (11,9 km) oraz Police-Goleniów (23,4 km, w tym tunel).

Nowa trasa ma poprawić układ komunikacyjny aglomeracji szczecińskiej, skrócić dojazd nad morze i wyprowadzić ruch ciężarowy z centrum miasta.

Szczecin w końcu zyska ring z prawdziwego zdarzenia, a nowe tereny inwestycyjne zostaną otwarte na zachód od miasta - mówił wiceminister Marchewka.