"Rekonstrukcja rządu to realna potrzeba. Premier Donald Tusk mówił o tym wielokrotnie, że rząd musi być mniejszy, sprawniejszy i bardziej sprawczy" – mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka. Odnosząc się do "deklaracji Mentzena", odpowiedziała: "Dla Trzaskowskiego to jest szansa na rozmowę bezpośrednią z wyborcami Mentzena" – powiedziała.

Barbara Nowacka mówiła, że jest przekonana, że dojdzie do rekonstrukcji rządu.

To realna potrzeba. Premier mówił o tym wielokrotnie, że rząd musi być mniejszy, sprawniejszy i bardziej sprawczy - powiedziała.

Myślę, że wszyscy to widzą, że tak szeroka formuła nie do końca się sprawdza i że powinno być mocniej, szybciej, skuteczniej i lepiej - zaznaczyła, dodając, że "to w ogóle nie chodzi o frakcje, tylko pewną logikę".

Pytana, czy Szymon Hołownia będzie stałym marszałkiem Sejmu, odpowiedziała: "Umów się dotrzymuje. Ta umowa, którą ze sobą zawarli Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty na dziś jest obowiązująca".

To oni będą ją ewentualnie renegocjować, ale widzę ze strony lewicy, że są zainteresowani tym, żeby marszałkiem był Włodzimierz Czarzasty i myślę, że reszta dżentelmeńsko tego dotrzyma - powiedziała Nowacka.

Deklaracje Mentzena

W audycji padło także pytanie o tzw. deklarację Mentzena. Czy to pułapka na Trzaskowskiego?

Trzeba przyznać - dobrze mu to PR-owcy wymyślili. Ale dla Rafała Trzaskowskiego to jest szansa na rozmowę bezpośrednią z wyborcami Mentzena, przekonanie do tych punktów, z którymi będzie się zgadzał i z którymi się nie będzie zgadzał - powiedziała minister edukacji.

Jej zdaniem podatki, w szczególności dla przedsiębiorców, nie powinny być podnoszone. Natomiast mogę sobie wyobrazić, że są takie obszary podatkowe, w których - to jest moje zdanie - można by te wyższe podatki widzieć. Ja nie odpowiadam za Rafała Trzaskowskiego - zaznaczyła.

Jak podkreśliła, jest pewna, że przedsiębiorcom Trzaskowski nie podpisałby żadnych obciążających ich podatków. To, co się działo przy okazji Polskiego Ładu, było skandalem - zaznaczyła.

Mowa nienawiści nie jest zgodna z polską konstytucją. Uważam, że wolność słowa jest wielką wartością, natomiast uważam też, że bardzo dużo musimy zrobić i w obszarze edukacji, ale również w obszarze prawnym, by chronić ludzi przed hejtem - powiedziała Barbara Nowacka.

A co z punktem "nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO"?

To bardzo ciekawe, co z tym pytaniem zrobi Nawrocki, bo przecież Lech Kaczyński chciał, żeby Ukraina była częścią NATO i wydaje mi się, że każdy rozsądny człowiek wie, że to jest dla nas bardzo silny bufor bezpieczeństwa. To my jesteśmy państwem granicznym - powiedziała.

Tak PiS chce uderzyć w Trzaskowskiego? "Obrzydliwe insynuacje"

Barbara Nowacka była też pytana o doniesienia, jakoby sztab PiS-u zamierzał uderzyć w kandydata KO fałszywymi oskarżeniami o używanie narkotyków.

To jest coś niebywałego, co oni wyprawiają. (...) To są okropne, trollerskie zachowania. Widać, że naprawdę nie mają nic innego poza obrzydliwością. Jestem głęboko zniesmaczona tego typu polityką - powiedziała Nowacka.

Kłamią, prowadzą politykę oszczerstw. Jestem zdumiona, że poważni politycy bawią się w takie kłamstwa i brudy. Ale też pokazuje, że na politykę nie mają żadnego innego pomysłu - podkreśliła minister edukacji.

Widzimy obrzydliwe insynuacje; nie mają lepszego pomysłu. To jest tak, jakby zacząć łapać posłów PiS i kazać im dmuchać w alkomat. Myślę, że byłoby skuteczniej - dodała.

"W szkole trzeba kierować się dobrem dzieci, rodziny i społeczności lokalnej"

W audycji zadano także pytania od słuchaczy. Jedno z nich brzmiało: "Szkoła bez wpływów Kościoła, a co ze szkołą bez wpływów gender?".

W szkole trzeba stosować pewną racjonalność i kierować się dobrem dzieci, rodziny i społeczności lokalnej. W szkole jest nauczana religia - jest jedna lekcji religii tygodniowo od 1 września, bo taką wolę wyrazili rodzice. Ale rodzice też wyrażają chęć, by młodzież uczyła się tym, jaki świat jest. I tu nikt nikogo nie uczy gender - odpowiedziała minister edukacji.

Cóż złego jest w tym, że uczymy młode osoby, żeby szanowały innych, np. dlatego że są starsi, biedniejsi, podchodzą z małych miejscowości, bo o tym też był ten czas różnorodności, że różnią się wyznaniami, że są osoby z niepełnosprawnościami albo że różnią się tożsamościowo. Tu nie ma w tym nic złego. Mówiąc szczerze, to jest miłosierdzie chrześcijańskie, miłość bliźniego, ale też współczesne wartości pokazujące, że mimo różnic jesteśmy równi - powiedziała.

"Mam rozpędzone przygotowania do reformy"

Czy po rekonstrukcji rządu Barbara Nowacka przestanie być ministrem edukacji? Mam rozpędzone przygotowania do reformy, która zacznie wchodzić w życie od 2026 roku, kilka ustaw w pracy. Mam nadzieję, że będzie mogła tę sprawę dokończyć - odpowiedziała Nowacka.

Zapewniła, że jeśli Rafał Trzaskowski wygra wybory, to nie przejdzie ona do Kancelarii Prezydenta. Ja mam tyle wzywań w ministerstwie edukacji, że chciałabym je dokończyć, ale jak premier zdecyduje inaczej, to będzie tak, jak on zdecyduje - powiedziała.

Zapewniła także, że resort nie odebrał uczniom tygodnia wakacji. To wynika z rozkładu roku - zaznaczyła.

Nowacka powiedziała także, że chce dopuścić do wyboru dyrektora szkoły pełnoletnich uczniów. Chcemy, by uczeń pełnoletni, który zna już szkołę, mógł wybierać dyrektora szkoły - poinformowała

Są pełnoletni, mają zdolność do czynności prawnych. Osoby pełnoletnie są tak samo częścią społeczności szkolnej i będą mieli dokładnie tyle samo głosów, co rodzice, czyli 1. I to jest pomysł, który ma też wciągnąć młodych w partycypację. Tyle mówimy, że potrzebujemy młodych, to w końcu to robimy - podkreśliła.

