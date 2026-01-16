Na nowej "zakopiance" (DK47) na wysokości miejscowości Rdzawka (Małopolskie) pojawiły się trzy poprzeczne pęknięcia nawierzchni. W tych miejscach wprowadzono ograniczenie prędkości do 70 km/godz. - poinformowała GDDKiA. Odcinek jest objęty gwarancją wykonawcy.

"Zakopianka" pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem. / Grzegorz Momot / PAP

Pęknięcia wystąpiły w rejonie węzła Obidowa, na jezdni w kierunku Krakowa oraz na jezdniach w kierunku Zakopanego w Rdzawce i Klikuszowej - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powodują one niewielką nierówność drogi w tych miejscach. Ze względów bezpieczeństwa wprowadziliśmy ograniczenie prędkości do 70 km/godz. Ta część trasy to fragment otworzonej w sierpniu 2024 r. drogi między Rdzawką a Nowym Targiem, odcinek jest objęty gwarancją wykonawcy. Skontaktowaliśmy się z nim w tej sprawie i po ustaleniu przyczyn pęknięć będziemy wspólnie podejmować decyzje o dalszych działaniach - poinformował rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Kacper Michna.

Górski odcinek "zakopianki"

Dwujezdniowy, 16-kilometrowy odcinek nowej "zakopianki" między Rdzawką a Nowym Targiem to technicznie skomplikowany, tzw. górski odcinek drogi pod Tatrami.

Między Rdzawką a Nowym Targiem powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad, z których 12 ma długość ponad 100 m. Najdłuższa estakada liczy 687 m i przebiega nad miejscowością Lasek - w najwyższym punkcie jezdnia znajduje się 24 m nad ziemią. Kolejna, o długości 527 m, poprowadzona jest nad rzeką Czarny Dunajec i ul. Ludźmierską w Nowym Targu.

Inwestycję realizowała od czerwca 2020 r. firma Intercor, a jej koszt wyniósł prawie 995 mln zł.