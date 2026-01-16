Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier poinformował, że jedną z dziewięciu najczęściej odwiedzanych stron internetowych w Polsce przez dzieci w wieku 7-14 lat jest strona pornograficzna. Regnier przekazał, że to właśnie przez alarmujące statystyki KE pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu nieumocowania Koordynatora Usług Cyfrowych.

Jedną z dziewięciu najczęściej odwiedzanych stron internetowych przez dzieci w wieku 7-14 lat w Polsce jest strona pornograficzna - podaje KE.

Z danych przedstawionych przez KE wynika, że w Polsce 58 proc. dzieci w wieku 7-12 lat korzysta z platform społecznościowych.

Ponad połowa dzieci w wieku 12-16 lat zetknęła się z treściami szerzącymi nienawiść lub brutalne i krwawe obrazy, a wśród najczęściej odwiedzanych stron internetowych przez dzieci w wieku 7-14 lat znajduje się strona z pornografią.



TikTok króluje

Najpopularniejszą platformą wśród młodych Polaków w wieku 7-14 lat jest TikTok. Co najmniej 250 tys. dzieci w tym przedziale wiekowym włącza TikToka co najmniej 20 lub więcej razy dziennie.

Jak zaznaczył Thomas Regnier, zwalczanie nielegalnych i szkodliwych treści w internecie umożliwia unijny Akt usług cyfrowych (DSA). Polska go jednak nie wdrożyła.

Właśnie dlatego niedawno pozwaliśmy Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z powodu nieumocowania Koordynatora Usług Cyfrowych - dodał rzecznik KE.

9 stycznia wdrożenie ustawy wdrażającej DSA do polskiego prawa zawetował prezydent Karol Nawrocki. W ocenie prezydenta ustawa w praktyce oznaczałaby administracyjną cenzurę.