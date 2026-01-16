Tyski samorząd chce pomóc osobom, które stracą pracę w fabryce Stellantis. Zakład produkujący auta przechodzi na tryb dwuzmianowy. Związkowcy twierdzą, że efektem może być zwolnienie ok. 740 osób.

Linia produkcyjna w fabryce Stellantis w Tychach / Jarek Praszkiewicz / PAP

"Są gotowi przyjąć pracowników"

Prezydent Tychów Maciej Gramatyka rozmawiał już z kierownictwem fabryki Stellantis w Tychach. Zadeklarowałem, że wszyscy pracownicy, którzy będą zwalniani, a będą potrzebowali wsparcia prawników czy też pracowników Urzędu Pracy w Tychach, mogą na takie wsparcie liczyć. Działa u nas punkt bezpłatnej pomocy prawnej: prawnicy, którzy udzielają w nim porad, wiedzą, że może być więcej pytań w zakresie prawa pracy, więc są przygotowani - wskazał.

Tuż po tym, jak pojawiła się informacja, że jedna zmiana w Stellantisie zostanie zlikwidowana, odezwało się do mnie trochę różnych firm, też agencji pracy tymczasowej, że są gotowi przyjąć pracowników - zdradził samorządowiec. Są to również firmy, które prowadząc różne projekty unijne mają pieniądze na przeszkolenie, na zakładanie działalności gospodarczej, na wsparcie aktywizacji zawodowej - dodał Gramatyka.

Prezydent miasta zapowiedział też, że na przyszły tydzień planuje robocze spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Okręgowej Izbie Przemysłowo-Handlowej i w Izbie Rzemieślniczej, przedstawicielami Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, a także Stellantisa, aby określić, ile miejsc pracy czeka w firmach działających na terenie Tychów czy w tamtejszej podstrefie ekonomicznej.



W poniedziałek śląsko-dąbrowska "Solidarność" podała, że organizacje związkowe w tyskim zakładzie dostały informację o wstrzymaniu trzeciej zmiany od marca, a także objęciu ok. 740 pracowników działaniami restrukturyzacyjnymi, w tym programem dobrowolnych odejść. Szczegóły miały być negocjowane od środy.



Stellantis wskazuje, że negocjacje ze związkami będą dotyczyły m.in. kształtu programu dobrowolnych odejść. Potwierdza też, że zakładana jest m.in. możliwość starania się o pracę przez odchodzących z Tychów pracowników w pozostałych polskich zakładach Stellantis.

Jakie auta produkuje tyska fabryka?

W fabryce Stellantis w Tychach, gdzie niegdyś powstawały m.in. Fiaty 126p, Panda czy 500, obecnie wytwarzane są Alfa Romeo Junior, Fiat 600 oraz Jeep Avenger.

Oprócz zakładu w Tychach, do Stellantis należy także fabryka pojazdów dostawczych Stellantis Gliwice, która rozpoczęła seryjną produkcję wiosną 2022 r. i obecnie pracuje na dwie zmiany. Do koncernu należy ponadto zakład silników w Tychach (dawniej należący do Isuzu i General Motors).