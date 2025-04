Sebastian Duda, teolog i publicysta "Więzi", będzie gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Padną pytania o pontyfikat Franciszka.

Będziemy też rozmawiać o kandydatach, którzy mogą objąć stanowisko po zmarłym papieżu.

