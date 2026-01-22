Kultowa kawiarnia Rio przy ul. św. Jana 2 w Krakowie nie zniknie z kulturalnej mapy miasta – obiecuje ratusz. 20 lutego Zarząd Budynków Komunalnych przeprowadzi aukcję na wynajem lokalu. Decyzją prezydenta Miszalskiego, miejsce zachowa swój historyczny charakter i będzie mogło dalej funkcjonować jako kawiarnia Rio.

Przed aukcją zaplanowano dwa dni otwarte - 28 stycznia i 12 lutego w godzinach 13:30-14:30 - podczas których zainteresowani będą mogli obejrzeć lokal (jego powierzchnia wynosi 50,36 m2).

Ponad 60 lat tradycji

Rio to miejsce z ponad 60-letnią tradycją. Bar kawowy działający pod tą nazwą od 1959 przyciągał krakowskich artystów i mieszkańców. W Rio bywali m.in. Tadeusz Kantor i Piotr Skrzynecki. Charakterystyczny szyld, zaprojektowany przez Leopolda Pędziałka, oraz awangardowa aranżacja wnętrza nadały miejscu niepowtarzalny klimat. W kawiarni działała także mała galeria sztuki i wydawano własne pismo "KawRIOlet", w którym publikowano wiersze, poetyckie żarty i rozmowy z artystami.

Zachowanie nazwy i wystroju

Dzięki porozumieniu z poprzednim najemcą, Witoldem Nakielnym, miasto nabyło prawa do nazwy i znaku towarowego "RIO BAR KAWOWY" za symboliczną złotówkę. Nowy najemca będzie zobowiązany do zachowania oryginalnego wystroju i kontynuowania tradycji kawiarni, w tym prezentowania prac krakowskich artystów.

W ofercie znajdą się kawa, słodkie i wytrawne przekąski, a po uzyskaniu zgód - także napoje alkoholowe. Lokal będzie działał pod historyczną nazwą i szyldem.

Aukcja odbędzie się 20 lutego w siedzibie ZBK przy ul. Czerwieńskiego 16

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Lokali Użytkowych ZBK (tel. 12 291 28 23 lub 12 291 28 75).