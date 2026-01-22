Kultowa kawiarnia Rio przy ul. św. Jana 2 w Krakowie nie zniknie z kulturalnej mapy miasta – obiecuje ratusz. 20 lutego Zarząd Budynków Komunalnych przeprowadzi aukcję na wynajem lokalu. Decyzją prezydenta Miszalskiego, miejsce zachowa swój historyczny charakter i będzie mogło dalej funkcjonować jako kawiarnia Rio.

Legendarna krakowska kawiarnia "RIO" / Jerzy Ochoński / PAP

Kultowa kawiarnia Rio w Krakowie nie zniknie - miasto ogłosiło aukcję na wynajem lokalu, gwarantując zachowanie jej historycznego charakteru.

Przed aukcją zaplanowano dwa dni otwarte dla zainteresowanych obejrzeniem lokalu, który ponad 60 lat był ważnym miejscem na kulturalnej mapie Krakowa.

Nowy najemca będzie musiał zachować nazwę, wystrój i tradycje kawiarni, w tym prezentowanie sztuki krakowskich artystów.

Przed aukcją zaplanowano dwa dni otwarte - 28 stycznia i 12 lutego w godzinach 13:30-14:30 - podczas których zainteresowani będą mogli obejrzeć lokal (jego powierzchnia wynosi 50,36 m2).

Ponad 60 lat tradycji

Rio to miejsce z ponad 60-letnią tradycją. Bar kawowy działający pod tą nazwą od 1959 przyciągał krakowskich artystów i mieszkańców. W Rio bywali m.in. Tadeusz Kantor i Piotr Skrzynecki. Charakterystyczny szyld, zaprojektowany przez Leopolda Pędziałka, oraz awangardowa aranżacja wnętrza nadały miejscu niepowtarzalny klimat. W kawiarni działała także mała galeria sztuki i wydawano własne pismo "KawRIOlet", w którym publikowano wiersze, poetyckie żarty i rozmowy z artystami.

Zachowanie nazwy i wystroju

Dzięki porozumieniu z poprzednim najemcą, Witoldem Nakielnym, miasto nabyło prawa do nazwy i znaku towarowego "RIO BAR KAWOWY" za symboliczną złotówkę. Nowy najemca będzie zobowiązany do zachowania oryginalnego wystroju i kontynuowania tradycji kawiarni, w tym prezentowania prac krakowskich artystów.

W ofercie znajdą się kawa, słodkie i wytrawne przekąski, a po uzyskaniu zgód - także napoje alkoholowe. Lokal będzie działał pod historyczną nazwą i szyldem.

Aukcja odbędzie się 20 lutego w siedzibie ZBK przy ul. Czerwieńskiego 16.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Lokali Użytkowych ZBK (tel. 12 291 28 23 lub 12 291 28 75).