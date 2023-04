Schetyna mówił, że na wsi jest "wściekłość na PiS wśród rolników": Byłem na Podkarpaciu, byłem w Próchniku, w Radymnie, w Jarosławiu, byłem w Polsce podkarpackiej powiatowej, ale byłem też na wsi i tam naprawdę wzmaga się, jest ogromny zawód w stosunku do PiS-u. I to są ludzie, którzy na PiS głosowali. Zawsze - dodał.

Ale, jak zwrócił uwagę prowadzący rozmowę Marek Tejchman, rząd twierdzi, że problem ukraińskiego zboża jest już rozwiązany: Zawsze jest tak samo: rząd mówi, to znaczy, że mówi. Niczego nie zmienił. Widziałem wściekłość rodników, widziałem ich przerażenie, co do przyszłości. I widziałem ukraińskie ciężarówki, ukraińskie tiry z ukraińskim zbożem konwojowane przez samochody Krajowej Administracji Skarbowej dla picu i dla udawania, że coś się robi - mówił Schetyna. A pytany, co w takim razie zrobiłby jego rząd, odpowiedział: Tę sprawę trzeba rozwiązać w Brukseli, nie wystarczy przewieźć 5, 15 czy 50 ciężarówek ze zbożem ukraińskim, trzeba opróżnić polskie magazyny, polskie spichlerze, które są pełne zboża. Trzeba wywieźć cztery mln ton - tłumaczył były przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem, sam rząd nie jest wstanie nic zrobić: Trzeba być w Brukseli, trzeba być w Komisji Europejskiej. Tam są decyzje krytyczne i kluczowe. A minister rolnictwa wczoraj, dzisiaj rozmawia z rolnikami. Trzeba zakończyć protest w kraju. Ale decyzje kluczowe muszą być podjęte na poziomie europejskim i pewnie także ze wsparciem ONZ. To jest ogromny problem. Nie może być tak, że zamiast ukraińskiego zboża, które leży w polskich chochlarzach, a powinno dziś być na statkach i dopływać do Egiptu czy portów Afryki, a dziś zboże do Egiptu sprzedaje Rosja. Za broń. To wszystko zostało postawione na głowie - dodał polityk opozycji.