Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM Będzie Róża Thun, europosłanka z Polski 2050. Porozmawiamy z nią rzecz jasna o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wideo youtube

9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierzemy wtedy 53 europosłów.

Jakie najważniejsze zadania stoją przed nowym Parlamentem Europejskim? Jakimi sprawami w nowej kadencji chciałaby się zająć Róża Thun? Na ile mandatów liczy Trzecia Droga? Te i inne pytania swojemu gościowi zada Tomasz Terlikowski.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!