Paweł Balinowski, RMF FM: Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Biełsat jest moim i państwa gościem. Dobry wieczór.

Agnieszka Romaszewska-Guzy: Dobry wieczór.

"Stosunki polsko-rosyjskie są najgorsze od czasu drugiej wojny światowej" - tak mówi ambasador Rosji w Polsce. Zgadza się pani z takimi słowami?

Nie wiem, czy najgorsze. Już chyba bardzo dobre to w różnych momentach nie były, ale faktycznie faktycznie, obecnie dobre nie są, to trzeba powiedzieć otwarcie.

Czy można mówić w ogóle o jakichś stosunkach? Przecież Polska z Rosją praktycznie nie rozmawia inaczej niż przez nagłówki gazet w debacie i walce o historię.

Tak. Myślę, że w tej chwili w ogóle jest taki cel. Federacja Rosyjska ma cel w pogarszaniu tych stosunków, w demonstrowaniu również, jak bardzo są złe. Myślę, że to jest świadoma polityka w tej chwili Federacji Rosyjskiej - pokazywania, że to jest właśnie ten taki brzydki wróg. Z jakiegoś powodu tak sobie wymyślono politykę w tej chwili rosyjską

Czy w naszym interesie nie powinna być próba nawiązania ciaśniejszych stosunków, rozmowy? Tego dialogu między nami nie ma. Jest możliwość w tym momencie nawiązania jakiegokolwiek dialogu z Rosją na poziomie dyplomatycznym? Widzi pani taką możliwość?

No nie, moim zdaniem nie ma tego. Próba była przecież robiona w tej chwili w Monachium. Ławrow w ogóle powiedział, że nie ma czasu się spotkać z Czaputowiczem - przecież była próba, żeby z nim porozmawiać. Jak ktoś nie chce rozmawiać no to co zrobić? Związać go, zmusić? Co zrobić? Ja zawsze dosyć powiem szczerze, że nawet dosyć denerwuję się takimi uwagami, że powinniśmy rozmawiać. No dobrze, może i powinniśmy, ale co z tego? Jak ktoś nie chce to nie możemy.

Nic na siłę, krótko mówiąc.

Nic na siłę.

Czy w takiej sytuacji, w sytuacji, w której dialogu z Rosją praktycznie nie ma, jeżeli chodzi o naszą dyplomację, to czy powinniśmy rozważać uczestnictwo lub wizytę w Smoleńsku 10 kwietnia, na dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej? Czy polska delegacja powinna tam się pojawić, powinna tam jechać?

Są różne sposoby patrzenia na tę sprawę. Ja mam dosyć zdecydowane zdanie na ten temat. Uważam, że polska delegacja tam pojawić się może i może nawet powinna. Nie dlatego, żeby się spotkać z Władimirem Putinem, z jakimś tam premierem, którego nazwiska nikt nie pamięta czy z kimś jeszcze, tylko po prostu po to, żeby na miejscu w Katyniu, na miejscu męczeństwa polskich oficerów, a także na miejscu katastrofy polskiego samolotu 10 lat temu oddać hołd tym, którzy zginęli.





