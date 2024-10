"Większość Polaków życzy sobie religii w szkołach"

Terlikowski pytał także wiceministra Rasia o MEN, który "walczy z lekcjami religii w szkołach".

Nam się to nie podoba, mówię to w imieniu klubu parlamentarnego Trzeciej Drogi. Uważamy, że to (rozwiązanie - red.) zaakceptowane przez Polaków. Widać to po ostatnim badaniu: większość Polaków jednak życzy sobie religii w szkole - powiedział Raś.

Przypomnijmy, z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (wyniki zostały opublikowane w poniedziałek) wynika, że 51 proc. badanych opowiada się za obecnością religii w szkołach publicznych, przeciw było 43 proc. respondentów. Jest to jednak najniższy poziom poparcia dla religii w szkołach w historii badań CBOS, czyli od 1991 roku.

Ważne jest, żeby religia czy etyka funkcjonowały jak najlepiej. Religia jest realizowana w szkołach na słabym poziomie - stwierdził Raś. Dodał, że potrzebne są w tej spawie rozmowy z Kościołem.