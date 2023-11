Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Porozmawiamy m.in. o tym, po co jego koledzy – Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun - poszli na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak Konfederacja będzie głosować w sprawie powołania nowego rządu Morawieckiego? A może byłaby raczej skłonna poprzeć przyszły rząd Donalda Tuska?

Przemysław Wipler / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Zapytamy także, czy ugrupowanie Przemysława Wiplera podniesie w Sejmie rękę za powołaniem trzech komisji śledczych - do spraw tzw. afery wizowej, inwigilacji oprogramowaniem Pegasus oraz tzw. wyborów kopertowych. Projekty uchwał w tej sprawie kilka dni temu złożyła w Sejmie Koalicja Obywatelska. A może Konfederacja ma jakieś własne, inne pomysły na komisje śledcze?

Porozmawiamy ponadto o tym, czy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, czy należałoby przywrócić handel w niedzielę oraz czy Polacy powinni się raz jeszcze wypowiedzieć na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

