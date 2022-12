"To jest bardzo poważna suma, ale nie to jest najważniejsze. Ważne jest to, że te środki zadziałają przynajmniej w trzech zasadniczych płaszczyznach: umocnienia złotego, uruchomienia programu inwestycyjnego i w budownictwie, gdzie grozi zapaść" - mówił w Popołudniowej rozmowie RMF FM prof. Jerzy Hausner, odnosząc się do środków z Krajowego Planu Odbudowy. "Grozi nam bardzo poważna zapaść budownictwa. Bardzo osłabła emisja kredytu hipotecznego. Stoi także pozostała część budownictwa. Te pieniądze są potrzebne, jeśli chcemy uniknąć kryzysu w tak ważnym sektorze gospodarki" - podkreślił były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Wideo youtube Jeśli te środki (z KPO - przyp. red.) zostaną uwolnione, to nastąpi wzmocnienie złotego. To ważne, bo osłabienie złotego oznaczałoby, ze wzrośnie skala długu publicznego i koszt jego obsługi - powiedział prof. Jerzy Hausner. Gość Marka Tejchmana zauważył, że jeśli większa część budżetu idzie na obsługę długu publicznego, to mniej pieniędzy jest przeznaczane na bieżące wydatki. Ta korzyść będzie podwójna - po pierwsze uwiarygadnia państwo, a po drugie, w momencie, kiedy te pieniądze (z KPO) wpłynęłyby do Polski, będą wymieniane na złotówki, co umocni złotego - dodał wicepremier w latach 2003-2005. Po drugie, te pieniądze (z KPO) są potrzebne, żeby uruchomić program inwestycyjny. Nie chodzi tylko o inwestycje publiczne, ale ważne są też inwestycje prywatne - zauważył rozmówca Marka Tejchmana. Trzecia rzecz - grozi nam bardzo poważna zapaść budownictwa. Bardzo osłabła emisja kredytu hipotecznego. Stoi także pozostała część budownictwa. Te pieniądze (z KPO) są potrzebne, jeśli chcemy uniknąć kryzysu w ważnym sektorze gospodarki - podkreślił prof. Hausner. Co dokładnie oznacza "bardzo poważny kryzys w budownictwie"? To znaczy recesja - spadek produkcji budowlanej, co oznacza, że przedsiębiorstwa będą zatrudniały mniej osób. Oczywiście one zawsze miały problem z zatrudnianiem, brakowało siły roboczej. To jest poważny problem - podkreślił były minister gospodarki. Dodał jednocześnie, że "problem będzie polegał na tym, iż popyt budowlany będzie zbyt niski, w związku z czym nie będziemy mieli i dochodów, i pracy związanej z tą dziedziną gospodarki". Korzystniejsze pożyczanie pieniędzy z Brukseli Prof. Hausner powiedział, że pożyczanie pieniędzy z Brukseli będzie na znacznie korzystniejszych warunkach. Co to oznacza? KPO składa się z dwóch części - grantowej (darowanej) i pożyczkowej. Jeśli państwo będzie chciało uruchomić inwestycje, to lepiej zaciągnąć tę niskooprocentowaną pożyczkę, niż brać na rynkach finansowych kredyty o znacznie wyższym procencie - wyjaśnił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

