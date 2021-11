"Epidemiolodzy przewidują, że w tej fali życie straci nawet 60 tys. Polaków. Muszę tutaj od razu dodać komentarz, że większość tych zgonów jest do uniknięcia, bo mamy skuteczną broń w postaci szczepień" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Maria Gańczak, epidemiolog i specjalista chorób zakaźnych, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Szczyt IV fali nastąpi w pierwszym tygodniu grudnia. Wtedy będziemy mieć do czynienia z dzienną liczbą zakażeń w wysokości trzydziestu kilku tysięcy, średnia tygodniowa to będzie ok. 28 tys. Będą to naprawdę dramatyczne liczby - dodała.

W czasie II, III fali na oddziałach dominowały osoby starsze powyżej 65. roku życia. W tej chwili z uwagi na to, że od prawie roku mamy szczepienia, to ta grupa wiekowa 65+ jest wyszczepiona stosunkowo najlepiej spośród wszystkich grup w Polsce, więc tutaj wiek pacjenta hospitalizowanego w IV fali przesunął się znacznie i to są osoby 40,50-letnie, które ciężko chorują i umierają - zwróciła uwagę epidemiolog.

Prof. Gańczak: Szczepionka nie jest idealna, nie chroni w 100 proc. przed zakażeniem

Szczepionka nie jest szczepionką idealną, nie chroni w 100 procentach przed zakażeniem. Promując szczepienia zależy nam na tym, by zmniejszyć odsetek osób, które ciężko przechodzą Covid i wymagają hospitalizacji - tłumaczyła prof. Gańczak.

Mamy w tej chwili w Europie epicentrum pandemii i mamy do czynienia z wariantem Delta, który jest kilkukrotnie bardziej transmisyjny niż wariant, który dominował w fali jesiennej w zeszłym roku w Polsce i Europie. Tych zakażeń w tej chwili jest sporo, bo łatwiej dochodzi do transmisji. Mniej wirusa w drogach oddechowych jest potrzebne u osoby zakażonej, żeby zakazić kolejną osobę - wyjaśniła.