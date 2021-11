„Jeżeli będziemy egzekwować obowiązujące obostrzenia, to przerwiemy łańcuch epidemiologiczny i to jest klucz, po który musimy sięgnąć” – przekonywał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia zwrócił uwagę, że w tej chwili nie ma twardych dowodów, które sugerowałyby konieczność wprowadzenia dodatkowych restrykcji.





Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kraska: Ograniczenia dla niezaszczepionych się nie sprawdzą, bo mamy gen sprzeciwu

Piotr Salak dopytywał swojego gościa o to, czy rząd planuje wprowadzić nowe ograniczenia w związku ze wzrostem zachorowań na Covid-19. Chcemy wyłącznie przestrzegać tych obostrzeń, które obowiązują. Jeżeli byśmy wszyscy egzekwowali te obostrzenia, które są, to tych zgonów [z powodu Covid-19 - przyp. RMF] można byłoby uniknąć - przekonywał Kraska.

Nastawiliśmy się na kontrole w komunikacji miejskiej i sklepach wielkopowierzchniowych. Jeżeli nie egzekwujemy tych obostrzeń, które teraz obowiązują, a wprowadzimy kolejne, to one nam nic nie dadzą - mówił Kraska. Piotr Salak podawał przykłady krajów zachodniej Europy, które wprowadzają ograniczenia, głównie dla osób niezaszczepionych. Zapowiedzi lockdownu dla osób, które się nie zaszczepiły spowodowały kolejki do punktów, gdzie można przyjąć preparat. Wiceminister zdrowia zauważył, że takie zapowiedzi powodują też duże niezadowolenie w społeczeństwie. Jesteśmy kulturalnie inaczej uwarunkowani, od wielu lat mamy w genach gen sprzeciwu - komentował, przekonując, że podobne rozwiązanie w Polsce się nie sprawdzi.

W szczycie czwartek fali zakażeń nawet 30 tys. nowych przypadków dziennie

Jeżeli spojrzymy na woj. lubelskie i podlaskie, to tam w tej chwili czwarta fala już wygasa. Apogeum już osiągnęliśmy. Wzrost zakażeń tydzień do tygodnia jest już na minusie - mówił Kraska i jak dodał, jeżeli chodzi o wzrost zakażeń koronawirusem w całej Polsce "jest bardzo różnie". W zależności od zaludnienia i wyszczepialności danego regionu - zauważył wiceszef resortu zdrowia.

Kraska zdradził też, że według modeli rozwoju epidemii, do których wgląd ma MZ, w szczycie czwartej fali zakażeń koronawirusem możemy spodziewać się ok. 30 tys. nowych przypadków dziennie.

Cytat Jeśli chodzi o wzrost zgonów, to za późno zgłaszamy się do szpitali. Najczęściej w 10. dobie od wystąpienia objawów. To jest moment, kiedy leki, respirator - one sobie nie poradzą z tą infekcją, która jest w nas. mówił wiceminister Kraska.

Wkrótce więcej na ten temat.