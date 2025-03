"Obecność wojska na granicy nie jest dobrą sytuacją. Mam nadzieję, że żołnierze będą tam jeszcze kilka miesięcy, do czasu kiedy uzupełnimy straż graniczną o grupy prewencyjne" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ekspert ds. migracji.

Prof. Duszczyk: Wojsko na polskiej granicy jeszcze przez kilka miesięcy Mikołaj Poruszek / RMF FM

Z wiceministrem rozmawialiśmy o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i polityce azylowej Unii Europejskiej i Warszawy. Polska stała się celem ataków hybrydowych ze strony Rosji i Białorusi. W próbach destabilizacji naszego kraju, a także całej Wspólnoty wykorzystuje się masy migrantów, głównie z Bliskiego Wschodu.

O tym, że mamy do czynienia ze sztucznie utrzymywanym przez władze w Moskwie i Mińsku szlakiem migracyjnym, mówił właśnie prof. Duszczyk:

W ostatnich dniach presja na granicy znacznie wzrosła. To pokazuje, jak sztucznie kontrolowany jest ten szlak migracyjny. Zanim Alaksandr Łukaszenka nie został zaprzysiężony, chciał mieć spokój, wówczas na granicy również było spokojnie. Teraz odnotowujemy kilkusetprocentowy wzrost nielegalnych prób przekroczeń granicy - powiedział wiceminister.

Duszczyk przekonuje, że Polska posiada skuteczny system monitorowania ewentualnego wzrostu zagrożenia na granicy. Monitorujemy samoloty i ich liczbę, które przylatują do Mińska z migrantami. Mamy do czynienia z elementami wojny hybrydowej - mówi. Dodaje jednak, że sytuacja jest daleka od przewidywalnej.

Dziś Łukaszenka jest w Moskwie. Nie wiemy jaki plan powstaje na Kremlu - przyznaje ekspert.

Sztuczność sytuacji migracyjnej polega również na tym, że ci, którzy starają się o azyl w Polsce, robią to w większości wyłącznie po to, by móc swobodnie jechać dalej, na zachód Europy. 95 proc. wniosków o azyl jest bardzo szybko umarzanych, bo ci ludzie wyjeżdżają na Zachód - przyznaje rozmówca RMF FM.

Granica wymaga nieustannego monitoringu i zabezpieczenia. Jak mówi gość RMF FM, migranci próbują przedostać się na wszelkie możliwe sposoby, także usiłując przerwać zaporę graniczną. Obecnie polskiej granicy strzeże nie tylko straż graniczna, ale także wojsko, co - jak przyznaje prof. Duszczyk - nie jest sytuacją idealną. Jak długo Wojsko Polskie będzie zmuszone do ochrony pasa przygranicznego, zamiast koncentrować się na innych zadaniach?

Mam nadzieję, że żołnierze będą na granicy jeszcze kilka miesięcy, do czasu kiedy uzupełnimy szeregi straży granicznej o grupy prewencyjne - prognozuje wiceminister.

Potrzebne są zmiany systemowe

Kluczowym elementem odzyskania wiarygodności UE jest stworzenie skutecznego systemu dobrowolnego lub przymusowego powrotu migrantów. Wiele rzeczy ma się zmienić. Chcemy jeszcze uzupełnić ten system o dodatkowe przepisy, m.in. o wzajemne uznawanie wniosków powrotowych - tłumaczy ekspert w kontekście tego, w jaki sposób Wspólnota musi sobie poradzić z zagrożeniem hybrydowym ze wschodu.

Dodaje jednak, że Unia Europejska ściśle współpracuje z Warszawą w kwestii ochrony polskich granic, bo rządowi udało się przekonać Brukselę, że zagrożenie nie wynika z "konfliktu bilateralnego" między Polską i Białorusią.

Jest jeszcze jednak wiele do zrobienia. Dziś - wyjaśnia Duszczyk - efektywność wydalania osób niepożądanych ze Wspólnoty wynosi zaledwie 20 proc. Wynika to z faktu, że w krajach europejskich brak odpowiednich narzędzi do efektywnego wydalania osób objętych nakazem opuszczenia terytorium UE.

Jak jednak dodaje Duszczyk, migracja nie jest jedynie negatywnym zjawiskiem, a dla Polski może być procesem cennym, tym bardziej że do naszego kraju migrują głównie Białorusini i Ukraińcy, którzy relatywnie łatwo asymilują się do społeczeństwa. W naszym kraju konieczne jest stworzenie odpowiedniego systemu, który spowoduje, ze proces akulturacji będzie przebiegał prawidłowo.

Mamy problem drugiego i trzeciego pokolenia w Belgii czy Holandii. Tam zawiodła integracja ludzi, którzy przyjechali w latach 80. Musimy uniknąć tych błędów - tłumaczy profesor.

Odpowiednie narzędzia już powstają - mówi ekspert w RMF FM. Budujemy system w oparciu o bazę składek emerytalno-rentowych i współpracy ze strażą graniczną. Musimy wiedzieć, czy dana osoba jest w Polsce. Musimy też uszczelnić system świadczeń jak 800 plus dla cudzoziemców - twierdzi prof. Maciej Duszczyk.

Prof. Maciej Duszczyk / Mikołaj Poruszek / RMF FM