„Jeśli spojrzeć na to od strony odbioru przez obywateli, to śmiem twierdzić, że ta powódź niczego politycznie nie zmieni. Stronnicy rządzącej kolacji będą uznawali, że wszystko zostało zrobione, tak jak być powinno, ewentualnie będą podchodzić do tego z ‘życzliwą neutralnością’” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.