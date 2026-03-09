Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wizyty na Cyprze ogłosił przygotowania do międzynarodowej misji wojskowej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie Ormuz. Francja wraz z partnerami zamierza eskortować statki transportujące ropę i gaz po zakończeniu najostrzejszej fazy obecnego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent podkreślił, że działania te mają charakter obronny i są wyrazem solidarności z krajami regionu.

/ Shutterstock

Francja przygotowuje wraz z partnerami misję wojskową w Cieśninie Ormuz.

Celem operacji jest zapewnienie swobodnego transportu ropy i gazu.

Misja ma charakter wyłącznie obronny.

Podczas oficjalnej wizyty na Cyprze prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że Francja wraz z międzynarodowymi partnerami przygotowuje misję wojskową w Cieśninie Ormuz. Operacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienie swobodnego transportu ropy i gazu przez jeden z najważniejszych szlaków morskich świata. Macron podkreślił, że misja będzie miała charakter "czysto obronny" i nie przewiduje działań ofensywnych.

Odpowiedź na rosnące zagrożenie w regionie

Decyzja o utworzeniu międzynarodowej misji zapadła w odpowiedzi na eskalację napięć na Bliskim Wschodzie, w tym atak dronowy Iranu na brytyjską bazę wojskową na Cyprze. Atak ten był odwetem za operację przeprowadzoną przez siły USA i Izraela. W odpowiedzi Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia podjęły decyzję o wysłaniu okrętów wojennych w rejon wyspy, aby wzmocnić jej ochronę i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz strategicznym instalacjom.

Co planuje Francja?

W ramach planowanej misji Francja wyśle dwie fregaty na Morze Czerwone, działając w ramach misji Unii Europejskiej. Łącznie francuska obecność wojskowa na Morzu Śródziemnym, Morzu Czerwonym i w cieśninie Ormuz obejmie osiem okrętów wojennych oraz lotniskowiec Charles de Gaulle, który obecnie znajduje się w pobliżu Krety. Tak rozbudowana obecność ma na celu odstraszanie potencjalnych agresorów i zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

Solidarność z Cyprem i Europą

Prezydent Macron podczas spotkania z prezydentem Cypru Nikosem Christodulidisem i premierem Grecji Kyriakosem Micotakisem podkreślił, że "gdy atakowany jest Cypr, atakowana jest Europa". Zaznaczył, że obrona Cypru to nie tylko kwestia bezpieczeństwa tego kraju i jego sąsiadów, ale także całej Unii Europejskiej. Francja deklaruje pełne wsparcie dla Cypru i Grecji, uznając ich bezpieczeństwo za priorytet dla stabilności regionu.