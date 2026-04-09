"Myślę, że potrzebny jest reset konstytucyjny, bo ciągle będzie przepychanka między rządem a opozycją, rządem a Kancelarią Prezydenta RP" - tak spór wokół złożenia ślubowania przez nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego skomentował Stefan Krajewski. "Należałoby skończyć z tą farsą (…), powinniśmy mieć spokój i pewność rozstrzygnięć, które zapadają" - dodawał minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Piotr Salak zwrócił uwagę swojemu gościowi, że aby doszło do resetu konstytucyjnego, konieczna jest zgoda całej klasy politycznej, tymczasem sam minister ostatnio ostro skrytykował pomysły prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie rolnictwa.

"Potrzebny jest reset konstytucyjny". Minister zabrał głos ws. sporu wokół TK

Traktuję to tak, jak powinienem traktować, bo zamiast ustaw są ustawki. Jest udawanie, że (prezydent) jest po stronie rolników, a gdy przyszło do rozstrzygnięcia ws. Aktywnego rolnika, pan prezydent zawetował tę ustawę, która miałaby wprowadzić porządek i wsparcie dla aktywnych, faktycznych rolników - tłumaczył.

Polska ma problem ze skargą na umowę z Mercosur

Polski rząd nie złożył skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę z państwami Mercosur. Dlaczego? Jest stanowisko, że PE złożył wniosek w sprawie umowy z Mercosur. Nawet komisarz (Janusz) Wojeciechowski swego czasu publikował informację, że ta skarga nic nie zmienia wobec podpisanej już umowy - tłumaczył Krajewski.

Na uwagę, że skarga rządu zmieniłaby dużo, bo umożliwiłaby wystąpienie o zabezpieczenie, a to z kolei mogłoby wstrzymać umowę z Mercosur, odpowiadał: Mamy informacje przekazywane z Brukseli prosto, że skarga nie wstrzymuje umowy.

Dopytywany o skargę, zaznaczył, że nie składa jej minister rolnictwa i rozwoju wsi. W tym wypadku sprawą zajmują się szefowie dwóch resortów: MSZ i Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Trwają analizy, to usłyszałem - mówił o rozmowach z ministrem drugiego z wymienionych resortów. Przyznał jednak: Nie ma stawiania sprawy na ostrzu noża.

Nie można umierać za Mercosur, tylko trzeba zabezpieczyć interesy rolników i przetwórców - skwitował.

Trudna sytuacja rolników. Co na to minister?

Kolejnym tematem rozmowy była trudna sytuacja rolników uprawiających chociażby ziemniaki, których cena w skupie jest bardzo niska. Stefan Krajewski zwrócił uwagę, że w Niemczech jest jeszcze gorzej, bo ziemniaki są wręcz oddawane za darmo. Spotykamy się z branżą. Sytuacja w całej Europie jest bardzo trudna (...). To jest dzisiaj i kwestia ziemniaka jadalnego, i przemysłowego - mówił.

Rozmawiam z właścicielami biogazowni, żeby spróbować ziemniaki zastosować jako wsad do biogazowni. Lepiej wytworzyć z niego energię niż wysypać na pole, żeby tam się zepsuł, zgnił - zaznaczał Krajewski.

Piotr Salak pytał też o możliwą pomoc dla rolników w związku z rosnącymi cenami nawozów. Rozważamy pomoc, chociaż też mamy wiele wyzwań dotyczących kwestii chorób zwierząt (...) - zaznaczył. Krajewski mówił jednak, że obecnie ceny nawozów nie są tak wysokie jak w momencie wybuchy wojny w Ukrainie. To też nie jest tak, że ja dziś powiem, że będzie pomoc i pomoc popłynie. Jest budżet, są działy, są rezerwy - tłumaczył.