"Jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo Braun z całą pewnością błądzi i sufluje nam narrację rosyjską, z czym się fundamentalnie nie zgadzam. To prawica spod znaku Prawa i Sprawiedliwości i stowarzyszenia Od Nowa jest formułą realizacji polityki patriotycznej, czyli takiej, która będzie budować państwo silne i bezpieczne" - powiedział poseł PiS Marcin Ociepa w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Podkreślił, że jest zwolennikiem współpracy z Konfederacją. "Nie wyobrażam sobie koalicji z Grzegorzem Braunem, który igra z ogniem, romansując z prorosyjską myślą w naszym kraju" - dodał prezes stowarzyszenia Od Nowa.

Wideo youtube

Marcin Ociepa reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość w Popołudniowej rozmowie w RMF FM odniósł się do tego, kto byłby najlepszym kandydatem na premiera tego ugrupowania, w razie powrotu do władzy tej partii w 2027 roku, po wyborach parlamentarnych. Przestrzegam kolegów i koleżanki przed dzieleniem skóry na niedźwiedziu, który wciąż biega. Najpierw program, później personalia - stwierdził.

Na sugestię prowadzącego Marka Tejchmana, że nad program partii nie pracuje nikt z otoczenia byłego premiera Mateusza Morawieckie, poseł PiS stanowczo zaprzeczył. To nieprawda, ale plotki medialne. Prawda jest taka, że wszyscy ambitni posłowie i europosłowie (PiS -red.) pracują nad programem. Do tego naprawdę nie trzeba pracy w zespołach - powiedział.

Zaapelował natomiast do członków partii, aby nie skupiali się na sobie, ale na "pracy programowej". W ten sposób odniósł się do kwestii rywalizacji frakcji wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Spory są czymś naturalnym w polityce. Tak jak scena polityczna dzieli się na partię, tak partie dzielą się na różnego rodzaju frakcję. Ważne zebyśmy na końcu grali do jednej bramki - wskazał.

Sojusz z Braunem? Ociepa zabrał głos

Poseł PiS był pytany także o potencjalny sojusz z innymi ugrupowaniami prawicowymi, które mają swoich przedstawicieli w polskim parlamencie. Jednoznacznie wykluczył koalicję z Konfederacją Korony Polskiej, na czele, której stoi skrajnie radyklany europoseł Grzegorz Braun. Politykowi słynącemu z licznych kontrowersyjnych (nie rzadko agresywnych) działań w Sejmie i poza nim, Marcin Ociepa nie szczędził gorzkich słów.

Jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo z całą pewnością błądzi i sufluje nam narracje rosyjską, z czym się fundamentalnie nie zgadzam. Grzegorz Braun igra z ogniem, romansując z prorosyjską myślą w naszym kraju - ocenił poseł PiS.

Podkreślił, że "to prawica spod znaku Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Od Nowa, której jest prezesem, jest formułą realizacji polityki patriotycznej".

Jak tłumaczył: czyli takiej, która będzie budować państwo silne i bezpieczne.