Czy Polska wciąż panuje nad finansami publicznymi? Gdzie jest granica bezpieczeństwa finansowego dla Polski? Czy da się uratować finanse państwa bez likwidacji 13. i 14. emerytury, ograniczenia 800 plus i podniesienia wieku emerytalnego? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Leszka Balcerowicza, byłego wicepremiera, ministra finansów, prezesa NBP, dziś przewodniczącego Rady Fundacji FOR. Zapraszamy!

Gościem Piotra Salaka będzie prof. Leszek Balcerowicz - były wicepremier, minister finansów, prezes NBP, dziś przewodniczący Rady Fundacji FOR.

Deficyt sektora finansów publicznych w 2025 r. wyraźnie się pogłębił. Rząd zapowiada wprawdzie lekkie zacieśnienie fiskalne w 2026 roku, ale Polska nadal ma pozostać krajem wysokiego deficytu, znacznie powyżej unijnych limitów. Ekonomiści związani z Leszkiem Balcerowiczem ostrzegają, że bez szybkich i głębokich zmian Polska może utracić kontrolę nad finansami publicznymi w ciągu kilku lat.

Czy Polska wciąż panuje nad finansami publicznymi? Gdzie jest granica bezpieczeństwa finansowego dla Polski? Czy da się uratować finanse państwa bez likwidacji 13. i 14. emerytury, ograniczenia 800 plus i podniesienia wieku emerytalnego?

