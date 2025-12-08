Czy politycy koalicji rządzącej powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym? Polska zdąży wydać wszystkie środki z KPO? Te i inne pytania Grzegorz Sroczyński zada Jackowi Karnowskiemu w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Na rozmowę z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, posłem Koalicji Obywatelskiej, zapraszamy tuż po godz. 18:00.

Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł KO / Jakub Rutka / RMF24

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Nie milkną echa piątkowych wydarzeń w Sejmie, związanych z utajnieniem części obrad. Czy powinno się odtajnić niejawną część piątkowych obrad Sejmu?

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM porozmawiamy także o tym, czy Polska zdąży wydać wszystkie środki z KPO. Zapytamy także, czy politycy koalicji rządzącej powinni zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym.

Wideo youtube

Popołudniowa rozmowa w RMF FM

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci żadna Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube.

https://www.youtube.com/@RMF24Video