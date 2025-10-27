Polska jest gospodarczym prymusem w Europie? Kiedy i czy wyprzedzimy Niemcy? Jakie są największe bolączki polskiej gospodarki? M.in. o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr hab. Marcina Piątkowskiego, ekonomistę pracującego w New Delhi, profesora w Akademii Leona Koźmińskiego, autora książki "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość". Zapraszamy!

dr hab. Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w New Delhi, Akademia Leona Koźmińskiego / Marcin Suchmiel / RMF24

Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że w roku 2025 Polska wchodzi do 20 największych gospodarek świata, wyprzedzając Szwajcarię i goniąc Arabię Saudyjską i Holandię. Zapowiedział też, że z prognoz wynika, że w 2030 r. nasz wzrost gospodarczy będzie dwukrotnie wyższy od średniej unijnej. Jednocześnie według prognoz ministerstwa finansów Polska dług publiczny w Polsce może wzrosnąć do 75 proc. PKB Polski już w 2029 r.

Z dr. hab. Marcinem Piątkowskim, ekonomistą pracującym w New Dehli oraz profesorem Akademii Leona Koźmińskiego, porozmawiamy, jaka jest prawda o polskiej gospodarce? Czy Polska jest gospodarczym prymusem w Europie? Kiedy i czy wyprzedzimy Niemcy? Jakie są największe bolączki rodzimej gospodarki?

