"Wątpię, żeby PKOI pytał MSZ o zdanie na temat współpracy z Zondacrypto. Ta spółka nie jest zarejestrowana w Polsce, więc nie ponosimy za to odpowiedzialności. Natomiast będziemy pomagać polskim obywatelom, jeśli ktoś ich skrzywdził za granicą" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Władysław Teofil Bartoszewski, wiceszef polskiej dyplomacji. Podkreślił także, że resort spraw zagranicznych prowadzi rozmowy ze stroną amerykańską na temat otrzymania uzbrojenia od USA. "Wiele państw czeka na amerykańskie uzbrojenie. Dyplomacja działa i z całą pewnością nie jesteśmy na końcu kolejki" - stwierdził.