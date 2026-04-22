​W środę po południu wybuchł pożar w hali magazynowej w Gdyni. W środku znajdowała się sprasowana makulatura. Ogień objął również zaparkowane na zewnątrz pojazdy. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

W środowe popołudnie zapaliła się hala magazynowa w Gdyni, przy ul. Północnej. Jak przekazał st. kpt. Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, w budynku o wymiarach 100 na 50 metrów znajdowała się sprasowana makulatura.

Dodał, że do Gdyni zadysponowano też siły i środki spoza powiatu. Do akcji gaśniczej skierowano ok. 30 zastępów straży pożarnej.

Pożar wyszedł na zewnątrz obiektu i objął co najmniej pięć pojazdów służbowych zaparkowanych bezpośrednio przy magazynie - przekazał strażak st. kpt. Paweł Przybyłowicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Według wstępnych informacji nikt nie odniósł obrażeń. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.