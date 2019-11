"Zgłaszanie swoich kandydatur byłoby legitymizowaniem tego organu. Jego prestiż upadł w sposób znaczący i też jego pracowitość upadła" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Anna Maria Żukowska - rzeczniczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej pytana o to, dlaczego Lewica nie zgłosiła swoich kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. "Jeżeli tam się znajdzie takie grono nowych sędziów TK jak pan Piotrowicz czy pani prof. Pawłowicz to nastąpi mocna degrengolada. Nie chcielibyśmy tego legitymizować" - dodała.

O ile, zgodnie z zapowiedziami, połączy się Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej, to nigdy nie było rozmowy o tym, żeby do nowej partii zapisała się Lewica Razem - stwierdziła Żukowska. Będzie stanowiła odrębny byt polityczny. Nigdy nie było innego założenia - dodała w RMF FM.





Marcin Zaborski: Wierzy pani przewodniczącemu Czarzastemu?

Anna Maria Żukowska: A w co?

Tak w ogóle.

Chociaż powinnam powiedzieć, że z definicji jestem niewierząca. Mam do niego jak największe zaufanie.

Ja też powinienem mieć do niego zaufanie i wierzyć w to, co mówi?

Powinien mieć pan zaufanie, jeżeli ma pan doświadczenie, które wskazuje na to, że odpowiada on panu i realizuje swoje zapowiedzi.

Dosyć pokrętna odpowiedź, ale skoro Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Lewica nie poprze projektu PiS-u ws. 30-krotności ZUS, to tak właśnie będzie?

O tym zdecyduje klub. Posiedzenie klubu mamy w poniedziałek.

Włodzimierz Czarzasty się zagalopował?

Nie do końca, ale nie możemy wszystkiego zdradzać. To nie jest tak, że PiS-owski projekt będzie tylko i wyłącznie w takim kształcie.

Nie, ale on powiedział, że absolutnie nie stać nas na takie rozwiązanie i zdecydowanie, kategorycznie, krótko powiedział: "nie, nie poprzemy tego".

Odpowiemy państwu szczegółowo, jak to będzie wyglądało, w poniedziałek. Wtedy mamy posiedzenie klubu. W tej chwili, przez weekend, konsultujemy to z ekspertami, ekspertkami, chcemy się dowiedzieć jak to wygląda na świecie. Jakie są możliwe rozwiązania i konsekwencje, skutki wprowadzenia takich rozwiązań oraz ewentualnie dokooptowania do takiego pomysłu, czyli likwidacji 30-krotności składek ZUS, nie płacenia składek ZUS, chcemy zobaczyć, czy można to połączyć z innymi rozwiązaniami, które są stosowane w innych krajach. Takimi jak, proponowana zresztą przez nas w kampanii wyborczej: minimalna emerytura obywatelska, czy też górny pułap wypłacanej emerytury.

Dopytuję o to dlatego, że z jednej strony jest Włodzimierz Czarzasty, który mówi zdecydowanie: "nie, nie stać nas na to", a z drugiej strony wiceprzewodnicząca waszego Klubu Magdalena Biejat, która mówi: "niewykluczone, że poprzemy. Może z poprawkami". Wy będziecie jak jedna pięść w czasie tego głosowania, jeśli chodzi o klub Lewicy w Sejmie?