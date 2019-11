"Faktycznie stanowisko pana premiera Gowina i jego otoczenia ws. 30-krotności jest bardzo mocne" -przyznawał w Porannej rozmowie w RMF FM wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. "My w tym momencie nie zamierzamy się z tego wycofywać. Liczymy, że uda się przekonać kolegów z Porozumienia" - dodawał gość Roberta Mazurka. "Szliśmy z jednej listy, z jednym programem. Nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, w której część naszych - klubu PiS - posłów zaczyna negować (nasze projekty - przyp. red.)" – zauważył Fogiel. Dopytywany, co się stanie, jeśli posłowie Porozumienia jednak nie zagłosują za tym projektem, wicerzecznik PiS stwierdził: "Liczymy, że te brakujące głosy znajdą się w innych miejscach sali sejmowej". Fogiel całą sprawę skwitował określeniem "drobne niesnaski".

Formalnie premier będzie ministrem sportu. Tymczasowo oczywiście

To nie jest pierwsza sytuacja, kiedy premier obejmuje jakiś resort, tymczasowo oczywiście - tak Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, komentował w Porannej rozmowie w RMF FM wakat na stanowisku ministra sportu w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Pierwszy kandydat, który był brany pod uwagę, z przyczyn osobistych nie zdecydował się. Póki nie będzie dograna osoba, która przejmie ten resort, przechodzi on pod jurysdykcję premiera. Formalnie będzie on ministrem sportu - skwitował gość Roberta Mazurka.



Robert Mazurek: Ministrem sportu ma być Mateusz Morawiecki. Gdzieś słyszałem to nazwisko. Proszę powiedzieć, skąd ten pomysł?

Radosław Fogiel: Tak, to nazwisko mogło się panu obić o uszy. To już nie jest pierwsza sytuacja, kiedy premier obejmuje jakiś resort, tymczasowo oczywiście.

Tak, to od marszałka Piłsudskiego się zaczęło.

Marszałem Piłsudski miał trochę więcej resortów. Pan premier Morawiecki się jednak tutaj ogranicza. Był moment, że był ministrem finansów, jeżeli dobrze pamiętam.

Ministrem finansów był w trochę bardziej naturalny sposób. Był nim, zanim został premierem, zatrzymał tę tekę.

Ja pamiętam sytuację z rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007, kiedy pan premier Kaczyński też był ministrem czegoś, bo chwilowo był wakat.

Skąd ten pomysł?

Pomysł wynika stąd, że pierwszy kandydat, który był brany pod uwagę, o którym pan premier mówił w zeszłym tygodniu, z przyczyn osobistych, których nie znam, nie zdecydował się objąć stanowiska.

A co to był za kandydat?

Panie redaktorze, jeżeli nie chciał, wycofał się, to nie drążmy. Teraz, dopóki nie będzie "dograna" osoba, która przejmie ten resort, to przechodzi pod jurysdykcję premiera. Formalnie pan premier będzie ministrem sportu.

Ja cały czas lansuje profesora Krasnodębskiego, znakomity znawca skoków narciarskich, naprawdę - przydałby się w rządzie. Panie pośle, mamy już pierwszy konflikt w łonie koalicji? W zasadzie dwa poważne rozdźwięki zanotowałem zdań, a jeden całkiem serio konflikt. Mówię o tym, że wicepremier Gowin powiedział, że żaden poseł Porozumienia nie zagłosuje za zniesieniem limitu - mowa oczywiście o słynnej trzydziestokrotności. Powiedzmy naszym słuchaczom, że jeżeli zarabiają powyżej 12 tysięcy złotych miesięcznie - czego oczywiście życzymy wszystkim - to dotychczas tylko trzydziestokrotności tej kwoty, czyli do 143 tys. rocznie płacili ZUS-u. Teraz będą musieli płacić więcej. To ma swoje dobre i złe strony. Z jednej strony będą zarabiali teraz mniej, ale w przyszłości dostaną trochę większa emeryturę. W każdym razie Jarosław Gowin mówi twardo: Stop. Nie zagłosuje za tym.

Zanim do Jarosława Gowina, to jeszcze dwa słowa o samej tejże trzydziestokrotności. Faktycznie, jakkolwiek byśmy wszystkim nie życzy 12 tysięcy i więcej, to sytuacja jest taka, że jest to około 5 procent zatrudnionych - 300 tysięcy z hakiem, więc - po pierwsze - to nie jest zmiana jakaś bardzo szeroka...

Nie chodzi przecież o trzydziestokrotność, nie chodzi o ZUS i nawet nie chodzi o te 5 miliardów (złotych - przyp. RMF24.pl), czy jak słyszymy teraz - 7, bo różne wyliczenia padają. Chodzi o to, że to jest taki pierwszy moment, kiedy ktoś w łonie PiS-u, w łonie koalicji, mówi "nie".



