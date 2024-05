Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska, polityczka Polski 2050 będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapytamy ją m.in. o to, ile zapłacimy za energię od lipca, a także o dalsze losy nielegalnych składowisk odpadów.

Paulina Hennig-Kloska / Piotr Szydłowski / RMF FM

Do dalszych prac w komisji trafił projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Ile zapłacimy za energię od lipca? Kto ma szansę na bon energetyczny? Co oznacza zasada "złotówka za złotówkę"? A może jest to projekt "na waciki", jak mówiła w sejmowej debacie posłanka PiS Iwona Arent? Jakim paliwem Polacy mają opalać swoje domy, by było jak najtaniej? O to m.in. Piotr Salak zapyta ministrę Paulinę Henning-Kloskę.

Porozmawiamy także o tym co dalej z nielegalnymi składowiskami odpadów, dlaczego nie ma jeszcze ustawy uszczelniającej system odpadów w Polsce i kiedy zostanie wbita pierwsza łopata pod budowę elektrowni jądrowej.

Zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na naszą stronę RMF24 i na nasze media społecznościowe.