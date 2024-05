"Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów" - poinformował w mediach społecznościowych Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Rzeczniczka wojewody śląskiego Alicja Waliszewska w rozmowie z RMF FM przekazała natomiast, że urządzenie miało kiedyś służyć do komunikacji między urzędnikami.

Premier Donald Tusk (C) oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz (3L) na peronie dworca PKP w Katowicach / Michał Meissner / PAP Komunikat w tej sprawie opublikował po godz. 8 na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. "Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali gdzie dziś w Katowicach ma odbyć się posiedzenie Rady Ministrów. Służby prowadzą dalsze czynności w tej sprawie" - czytamy we wpisie. Rzecznik SOP-u o wykryciu podejrzanego urządzenia Jak usłyszał przed godz. 9 reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do odkrycia doszło podczas rutynowego sprawdzania pomieszczeń, w których miały być prowadzone obrady. Płk Bogusław Piórkowski, rzecznik prasowy Komendanta Służby Ochrony Państwa, przekazał, że zgodnie z procedurami, takie miejsca są zwykle kontrolowane przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Służba Ochrony Państwa, prowadząc swoje rutynowe czynności, wykryła i zdemontowała urządzenie mogące służyć do podsłuchu w sali, gdzie dziś w Katowicach miała się odbywać Rada Ministrów. Została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która prowadzi swoje czynności w tej sprawie - powiedział RMF FM płk. Piórkowski. Płk. Piórkowski nie chciał ujawnić, jaki rodzaj sprzętu został wykryty. Urządzenie służyło do komunikacji między urzędnikami? Reporterka RMF FM Anna Kropaczek po godz. 9 dowiedziała się od rzeczniczki wojewody śląskiego Alicji Waliszewskiej, że urządzenie miało kiedyś służyć do komunikacji między urzędnikami. Według moich informacji jest to urządzenie, które służyło do komunikacji między oddalonymi od siebie pomieszczeniami, a zamontował je były, emerytowany już pracownik urzędu - powiedziała Alicja Waliszewska w rozmowie z RMF FM. Kiedy to urządzenie mogło zostać zamontowane? Nie mam takiej wiedzy - odpowiedziała rzeczniczka. Alicja Waliszewska zapewniła, że zaplanowane na dziś posiedzenie rządu w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się zgodnie z planem. Wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów w Katowicach Jak poinformowała przed godz. 7 w mediach społecznościowych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, "premier Donald Tusk jest w drodze do Katowic, gdzie odbędzie się wyjazdowa Rada Ministrów". Przed posiedzeniem rządu premier weźmie udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Donaldowi Tuskowi w podróży towarzyszą m.in.: szef MSZ Radosław Sikorski, minister finansów Andrzej Domański, szef MSWiA Marcin Kierwiński, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz szef KPRM Jan Grabiec. Wyjazdowe posiedzenie rządu odbędzie się Katowicach ze względu na uczestnictwo wielu jego przedstawicieli w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który rozpocznie się o godz. 10:00. Podczas tego wydarzenia szef rządu Donald Tusk wraz z szefową KE Ursulą von der Leyen mają przedstawić plan dla Europy. Posiedzenie Rady Ministrów ma ruszyć o godz. 12:00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. O Europejskim Kongresie Gospodarczym We wtorek w Katowicach rozpocznie się 16. Europejski Kongres Gospodarczy (EKG). Hasło tegorocznej edycji wydarzenia brzmi: "Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości". Motywem przewodnim są - obok transformacji - kwestie bezpieczeństwa. Gośćmi specjalnymi otwarcia kongresu będą premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak zapowiadał polski szef rządu, oboje mają przedstawić tam "plan dla Europy". Uczestnikami pierwszej sesji plenarnej pt. "Europa - transformacja dla przyszłości" będą m.in.: komisarz UE ds. energii Kadri Simson, europoseł, b. premier, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, a także przedstawiciele biznesu. Sesja plenarna ma być okazją do podsumowania 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz dyskusji o priorytetach polskiej prezydencji i nowej architekturze europejskiego bezpieczeństwa. Główne tematyczny EKG w 2024 r. to: Europa, geopolityka i gospodarka, energia, transformacja, bezpieczeństwo, inwestycje i finanse, prawo a gospodarka, klimat i zrównoważona gospodarka, migracje, różnorodność, rynek pracy, cyfrowa gospodarka oraz nowe technologie. Przedstawicielami polskiego rządu na EKG - obok premiera - mają być m.in.: minister sprawiedliwości Adam Bodnar, minister aktywów państwowych Borys Budka, minister przemysłu Marzena Czarnecka, minister finansów Andrzej Domański, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister zdrowia Izabela Leszczyna, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Zobacz również: Wyciek danych w brytyjskim ministerstwie obrony

