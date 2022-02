„Putin zaatakował Ukrainę w 2014 roku i ten atak trwa. Natomiast ta ostatnia odsłona z całą pewnością już nosi znamiona ataku. Może jesteśmy pod tzw. progiem wojny - to znaczy, dochodzi do zmasowanych ataków cybernetycznych, akcji dezinformacyjnych, a także w ostatnim czasie sabotażu. Jest to wstęp do wojny. Choć oczywiście, to nie jest przesądzone” – tak o sytuacji na Ukrainie mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Ociepa.

