"Po wyborach pan premier chce podejść do zmian organizacyjnych, zrekonstruować część rządu, aby sprawniej działał. Ja się z tym zgadzam. Ministrowie to nie żubry, żeby trzymać ich pod ochroną. Ja także nie jestem pod ochroną, natomiast sam siebie nie będę oceniał" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Gość Marka Tejchmana odniósł się ostro m.in. do ostatniej wypowiedzi Ryszarda Petru.

Rekonstrukcja rządu. Trzecia Droga dostanie czarną polewkę?

Co bardziej potrzebuje rekonstrukcji - rząd czy Trzecia Droga? O to m.in. gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytał swojego gościa.

Wiadomo, że wszystkim nam zależy, żeby rząd sprawnie działał, a sprawne ugrupowania polityczne wpływają na sprawność rządu - powiedział Dariusz Klimczak.

Marek Tejchman przypomniał ostatnie słowa Ryszarda Petru. Powiedział on, że "współpraca w ramach Trzeciej Drogi jest dobra na poziomie liderów, ale nie na poziomie sejmowym. Nie widzę sensu kontynuowania tego projektu".

Pan Petru nie tworzył Trzeciej Drogi i nie będzie jej zamykał. Przypomnę, że cudem się znalazł na tej liście i powinien ostrożniej formułować swoje wypowiedzi, bo Trzecia Droga okazała się czarnym koniem wyborów. Wybory prezydenckie mają swoją specyfikę, a doskonale pamiętamy, że Szymon Hołownia miał świetny wynik pięć lat temu - stwierdził Klimczak.

Wiemy, że pan premier wyraził swoje zdanie (po wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich - przyp. red.). Po wyborach chce podejść do zmian organizacyjnych, zrekonstruować część rządu, aby sprawniej działał. Ja się z tym zgadzam. Ministrowie to nie żubry, żeby trzymać ich pod ochroną. Ja także nie jestem pod ochroną natomiast sam siebie nie będę oceniał (...). W moim ministerstwie na pewno nie ma za dużo ministrów - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL.

Marek Tejchman zapytał swojego gościa również, czy jeśli Karol Nawrocki zostanie prezydentem, to PSL wyjdzie z koalicji.

Nie. Jesteśmy solidnym, bardzo pracowitym i obliczalnym koalicjantem. Umawialiśmy się na cztery lata rządów. Mam nadzieję, że prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski - tak podsumował kwestię rekonstrukcji rządu i ewentualnych zmian na politycznej szachownicy, tych dotyczących Trzeciej Drogi, Dariusz Klimczak.

Trudno nawet przewidzieć, jakim prezydentem byłby Karol Nawrocki, ponieważ mu go w ogóle nie znamy - dodał.

Jakie są największe osiągnięcia Dariusza Klimczaka?

Minister infrastruktury został poproszony, by wymienić trzy projekty, które udało się zrealizować i z których jest najbardziej dumny.

Jeżeli chodzi o kwestie morskie, to rozpoczęliśmy budowę naszego polskiego terminala zbożowego w Gdańsku. Jeśli chodzi o inwestycje - wiele, wiele lat Szczecin czekał na zachodnią obwodnicę. To ja uruchomiłem ten projekt. To samo, jeśli chodzi o kwestie związane z koleją. Na przykład pociąg do Chorwacji. PiS obiecywał to przez sześć lat. Dopiero temu rządowi to się udało (...). Będzie połączenie kolejowe do Lipska - powiedział polityk.

Czy z polskich przejazdów kolejowych zniknie charakterystyczne czerwone światło? Jak pomóc polskiej branży transportowej? Co z obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej? Czym jest program "Polskie morze"? M.in. na te pytania również odpowiadał Dariusz Klimczak.

