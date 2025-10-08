Jeszcze w tym roku zostaną przeznaczone dodatkowe środki na Narodowy Fundusz Zdrowia - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że to efekt konstruktywnego dialogu z ministrem zdrowia i szefostwem NFZ. "Pracujemy z panią minister oraz bankiem BGK nad specjalnym programem, który pomoże w oddłużaniu szpitali" - dodał.

Minister finansów i gospodarki w rządzie Donalda Tuska Andrzej Domański był pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o kwestię długu publicznego. 

Minister finansów o priorytetach rządu. "To z pewnością bezpieczeństwo"

Ocenił, że w kontekście finansów państwa najważniejsze są priorytety. Dla rządu priorytetem z pewnością jest bezpieczeństwo. I dlatego w przyszłorocznym budżecie planujemy 200 miliardów złotych na obronność, to prawie 5 procent PKB - stwierdził. 

Faktycznie, dług państwa rośnie, ponieważ traktujemy bezpieczeństwo jako nasz najwyższy priorytet - dodał.

Podkreślił także, że rząd stawia na wzrost gospodarczy. W tej chwili polska gospodarka należy do najszybciej rosnących w Unii Europejskiej. Przypomnę, że gdy w 2023 roku PiS oddawał władzę, wzrost gospodarczy wynosił 0, w tej chwili wynosi 3 - stwierdził.

Prezydent zawetuje ustawę o wzmocnieniu budżetu? Domański komentuje

Chcę powiedzieć wyraźnie, że jeżeli naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, a pan prezydent również o tym wspominał, to silne finanse państwa są warunkiem niezbędnym do tego, aby móc modernizować polską armię - podkreślił. 

Dodał, że jeżeli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawy, które służą wzmocnieniu budżetu naszego państwa, to tym samym utrudni zwiększenie polskiego bezpieczeństwa.

Domański: Jeszcze w tym roku dodatkowe środki na NFZ

Minister finansów zapewnił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że "jeszcze w tym roku zostaną przeznaczone dodatkowe środki na NFZ". Dlatego pracujemy z panią minister oraz bankiem BGK nad specjalnym programem, który pomoże w oddłużaniu szpitali - wskazał. 

Ta rozmowa jeszcze trwa, jeszcze nie zostały podjęte ostateczne decyzje - dodał. 

Podkreślił także, że mówimy tutaj o co najmniej setkach milionów lub o miliardach złotych. Osobny program, dzięki któremu BGK będzie udzielał kredytów, dzięki którym banki będą mogły zejść z tych wysoko oprocentowanych pożyczek - ocenił.

Jak mówił: To jest rozwiązanie bardziej strukturalne i pewnie wejdzie w życie już w roku 2026.

Dopytywany zaś o to, czy te środki znajdą się w budżecie, stwierdził, że "na koniec dnia wszystkie długi w Polsce spłaca budżet". Nie ma tutaj żadnych zewnętrznych źródeł. Będą środki wyasygnowane ze środków budżetowych - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. 

Czterodniowy tydzień pracy? Minister Domański nie ma złudzeń

Szef resortu finansów odniósł się także do pomysłu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która zakłada wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Bardzo wątpię, aby to się wydarzyło - podsumował gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Domański uciął także spekulacje dotyczące przyszłości programu socjalnego 800 plus, który wprowadził w życie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma w tej chwili prac nad ograniczeniem programu 800 plus" - zapewnił. 

Zobacz również:

Opracowanie: