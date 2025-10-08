Jeszcze w tym roku zostaną przeznaczone dodatkowe środki na Narodowy Fundusz Zdrowia - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że to efekt konstruktywnego dialogu z ministrem zdrowia i szefostwem NFZ. "Pracujemy z panią minister oraz bankiem BGK nad specjalnym programem, który pomoże w oddłużaniu szpitali" - dodał.

800 plus zostanie wycofane? Minister Domański powiedział to wprost Marcin Suchmiel / RMF FM

Minister finansów i gospodarki w rządzie Donalda Tuska Andrzej Domański był pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o kwestię długu publicznego.

Minister finansów o priorytetach rządu. "To z pewnością bezpieczeństwo"

Ocenił, że w kontekście finansów państwa najważniejsze są priorytety. Dla rządu priorytetem z pewnością jest bezpieczeństwo. I dlatego w przyszłorocznym budżecie planujemy 200 miliardów złotych na obronność, to prawie 5 procent PKB - stwierdził.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 800 plus zostanie wycofane? Minister Domański powiedział to wprost

Faktycznie, dług państwa rośnie, ponieważ traktujemy bezpieczeństwo jako nasz najwyższy priorytet - dodał.

Podkreślił także, że rząd stawia na wzrost gospodarczy. W tej chwili polska gospodarka należy do najszybciej rosnących w Unii Europejskiej. Przypomnę, że gdy w 2023 roku PiS oddawał władzę, wzrost gospodarczy wynosił 0, w tej chwili wynosi 3 - stwierdził.

Prezydent zawetuje ustawę o wzmocnieniu budżetu? Domański komentuje

Chcę powiedzieć wyraźnie, że jeżeli naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, a pan prezydent również o tym wspominał, to silne finanse państwa są warunkiem niezbędnym do tego, aby móc modernizować polską armię - podkreślił.

Dodał, że jeżeli prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawy, które służą wzmocnieniu budżetu naszego państwa, to tym samym utrudni zwiększenie polskiego bezpieczeństwa.